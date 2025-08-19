เท้ง บอกคิดแทนศาลไม่ได้ อิ๊งค์ พ้นตำแหน่งหรือไม่ ย้ำทีโออาร์เดิม ต้องมีนายกฯ-รบ.ใหม่ ลุยเลือกตั้ง แก้ปัญหาไทย-เขมร ส่วนจะยกมือโหวตใคร ต้องดูว่ารับเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงท่าทีของพรรคประชาชน หากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องพ้นจากตำแหน่ง ว่า ทุกอย่างยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม แต่ก็ต้องรอดูความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน ตนเองคงคิดคำตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ และหากเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งพรรคประชาชนก็จะมีความชัดเจนอีกครั้งในตอนนั้น
โดยกติกาเดิมของพรรคประชาชน คือต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชั่วคราว เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง / แก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง ส่วนเงื่อนไขอื่นอย่างเช่น การให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ก็ได้ผ่าน ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว
ดังนั้นหาก นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งจริงๆ ก็ต้องยึดตามข้อตกลงของพรรคประชาชน ส่วนพรรคฝ่ายค้านอื่นๆคงตอบแทนไม่ได้
เมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ต้องพ้นจากตำแหน่ง แล้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติศิริ แคนเดนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยให้สภาฯ ลงมติ พรรค จะสนับสนุนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ไม่ได้ตอบคำถามว่าจะยกมือโหวตให้หรือไม่ แต่ย้ำ “ขึ้นอยู่ว่าใครจะสามารถรับตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้บ้าง”