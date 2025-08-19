สุชาติ รุดสอบวัดพระบาทน้ำพุ เช็กเงินบริจาคมูลนิธิ จ่อประสาน หลวงพ่ออลงกต ชี้แจงสื่อ

สุชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ แต่ไร้วี่แวว หลวงพ่ออลงกต คาดเลื่อนแถลงต่อสื่อรอบที่ 3
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ ระบุว่า วันนี้มาร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครอง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ ใน 3 เรื่อง คือ เงินสนับสนุนบำรุงวัดจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเงินอุดหนุน ที่มาของเงินมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ในขณะนี้ เพราะวัดจัดตั้งขึ้นมา 5-6 มูลนิธิ เงินเป็นร้อยๆล้าน ยังอยู่ดีไหม ซึ่งเป็นส่วนของมหาดไทย แต่ในส่วนสำนักพุทธก็ไปตรวจสอบว่า ได้รับงบมาใช้ถูกต้องไหม เงินบริจาคเข้าวัดใช้ถูกต้องไหม
นายสุชาติ กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ต้องการให้เกิดวิกฤตเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา ก่อนหน้าทราบว่าหลวงพ่ออลงกตจะเป็นคนแถลงชี้แจงทุกประเด็น ซึ่งตนก็มารอดูด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้หลวงพ่ออลงกตลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว แต่จะลองประสานให้หลวงพ่ออลงกตชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้ง
ส่วนกรณีเรื่องการโอนคืนที่ดิน 33 แปลง ซึ่งผู้ครอบครองเป็นบุคคลใกล้ชิดหลวงพ่ออลงกตในจังหวัดลพบุรีนั้น นายสุชาติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจในการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย และตนก็ยังไม่เห็นหลักฐาน จึงไม่สามารถตอบในเรื่องนี้ได้
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าวัดพระบาทน้ำพุมีอิทธิพลในพื้นที่ นายสุชาติตอบว่า วัดสามารถมีอิทธิพลได้ด้วยหรือ ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นได้ แต่ถ้าหากสื่อมวลชนมีข้อมูลในเชิงลึก ก็สามารถส่งมาให้ตนได้ ตนจะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กทม.จ่อไฟเขียว 6 กลุ่มเขต จัดงบฯ ‘กองทุนสวัสดิการชุมชน’ ย้ำโปร่งใส แก้ปัญหาได้ตรงจุด
- ระบบพิมพ์ใบขับบี่ ‘ขัดข้อง’ ขนส่งเร่งแก้ไข แจ้งปชช.ติดต่อสำนักงานในพื้นที่ได้
- ธนาคารที่ดิน ปลุกพลังวิถีถิ่นใต้ สู่สุขภาวะแห่งอนาคต สร้างความมั่นคงเกษตรกร มีที่ทำกินยั่งยืน
- ครม.ไฟเขียว ตั้งอธิบดีป่าไม้ ขยับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ขึ้นรองปลัด โยกทูตโปแลนด์ นั่งแทน