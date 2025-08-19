ครม.ไฟเขียว ตั้งอธิบดีป่าไม้ ขยับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ขึ้นรองปลัด โยกทูตโปแลนด์ นั่งแทน  

ครม.ไฟเขียว ตั้ง ‘ยงยุทธ นาควิโรจน์’ นั่งอธิบดีป่าไม้ ,โยกย้าย 2 ขรก.บัวแก้ว เห็นชอบ “พล.อ.คำรณ” เป็นเลขาฯ“บิ๊กเล็ก”
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ แทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ 2.นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม
ครม.เห็นชอบตามที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ พล.อ.คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของ พล.อ.ณัฐพ นาคพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป
