อิ๊งค์ ยกเลิกประชุมพรรคกะทันหัน แฟนคลับรออวยพรวันเกิดเก้อ แต่ทักษิณเข้าเพื่อไทย

อิ๊งค์ ยกเลิกเข้าประชุมพรรค ทำ ส.ส.-มวลชนเก้ออดเบิร์ธเดย์วันเกิดล่วงหน้า ฟาก ‘ทักษิณ’ โผล่มาพรรคอ้างมาพบแขก ปัดตอบปมคดี 112 บอกแค่เรื่องศาลใครเขาพูดกัน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า ในการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ เดิม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรค จะเดินทางมาร่วมประชุมพรรค ทำให้บรรดา ส.ส.ได้เตรียมช่อดอกไม้และเค้กมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า น.ส.แพทองธารในวันที่ 21 ส.ค. แต่ปรากฏว่า น.ส.แพทองธารยกเลิกการเข้าร่วมประชุม ขณะที่มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค เดินทางมาพบและนำดอกไม้พร้อมของขวัญมาให้กำลังใจ และเตรียมอวยพรวันเกิด น.ส.แพทองธารล่วงหน้าเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้เดินทางเข้ามาพรรคเพื่อไทย และเดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย เวลา 16.10 น.โดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า วันนี้มาพรรคเพื่อไทยมีภารกิจอะไร นายทักษิณกล่าวเพียงว่า มาเจอแขก เจอเพื่อน เจอฝูง ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อกรณีวันที่ 22 ส.ค. ที่ศาลอาญาฯ จะพิพากษาคดี 112 จะไปฟังด้วยตนเองหรือไม่ นายทักษิณกล่าวสั้นๆ ว่า “เรื่องศาลใครเขาพูดกัน”