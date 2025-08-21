การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…ยังเป็นกระแสที่สร้างความปลาบปลื้มยินดีกับ “กลุ่มคนที่ไม่นิยมอำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนสักเท่าไร” ผลสำรวจ “นิด้าโพล” ที่ออกมาในทาง “สิ้นหวังกับพรรคการเมือง” ทั้ง “รัฐบาลและฝ่ายค้าน” และอาจจะยังมองไม่เห็นว่า “ใครในสายอำนาจนิยมจะมีบารมีพอมาเป็นผู้นำได้” ทำให้การจุดพลุเรียก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับคืนเก้าอี้ “นายกรัฐมนตรี” เป็นไปอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม มีคนใน “กลุ่มยึดมั่นในอำนาจประชาชน” ไม่น้อย ที่กวักมือเรียกให้มาเลย ในความหมายว่าเพื่อให้ “จบสนิท” เสียที ท่ามกลางปัญหาชาติที่สร้างและสะสมมา “เรื้อรังยากเยียวยา” มากมาย

…รางวัล “ITA AWARDS 2025” ของ “ป.ป.ช.” ที่ให้คะแนน “คุณธรรมและความโปร่งใส” กับ “สตง.” เป็นอันดับ 1 ถึง 94.64 คะแนน ในรายละเอียดบางเรื่องทะลุ 100 คะแนนเต็ม มี “กกต.” ตามมาเป็นที่ 2 และ “ป.ป.ช.” ที่ 3กลายเป็น “โจ๊ก” ที่ผู้คนฮากันเละ ในพฤติกรรม “อวยไส้แตก แหกไส้ฉีก” กันเองของ “องค์กรอิสระ” ซึ่งที่ผ่านมาผลงานแต่ละเรื่อง มีแต่ทำให้ “ผู้คนนอนไม่หลับ”

…เรื่องราวตรวจสอบหน่วยงานอื่นด้วย “วิธีคิดพิลึกของ สตง.” ขณะที่ “อธิบายอะไรไม่ได้กับการใช้งบประมาณของตัวเอง” ชัดๆ คือแต่ละเรื่องใน “ตึกที่ถล่ม” ส่วน “กกต.” แค่ “เลือกตั้ง ส.ว.” ที่แทบจัดการอะไรไม่ได้เลย จะตอบได้อย่างไรว่า “คุณธรรมและโปร่งใส” ที่ตรงไหน สำหรับ “ป.ป.ช.” ก็เช่นกัน นอกจากคดีที่ “ผู้คนสงสัยว่ามีเป้าหมายทางการเมือง” แล้ว มีเรื่องไหนทำงานได้ทันจะหยุด “ทุจริตคอร์รัปชั่น” ที่นับวันจะบานแทรกในทุกอณูของเนื้องาน “ราชการ” บ้าง ดูน่าอาย เพราะทำให้เป็นประเทศ “สร้างภาพปิดบังความจริง” เสียมากกว่า

…กระชับเข้ามาอีกขั้น แพทองธาร ชินวัตร ตัดสินใจ “ฉลองวันเกิด” ด้วยการเดินหน้าไป “รับการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ” วันนี้ 21 ส.ค. ด้วยความมั่นใจสูงว่าจะผ่านกลับมาปฏิบัติงานฐานะ “นายกรัฐมนตรี” ได้ ท่ามกลาง “ขบวนการปล่อยข่าว” บังคับทิศทางคำตัดสิน ที่สร้างความเสียหายต่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” รุนแรงไม่น้อย จนน่าสนใจว่าจะมี “เช็กบิล” หรือไม่ อย่างไร หลังจากนี้

…เดินหน้าไล่ล้าง เครือข่าย “สีน้ำเงิน” ที่วางกำลังไว้แน่นหนาใน “มหาดไทย” ดำเนินไปอย่างเข้มข้น ภูมิธรรม เวชยชัย เด็ดขาดตามที่ได้รับคำสั่ง สะท้อนถึง “เพื่อไทย” เต็มที่แน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ชั่วโมงนี้อาจจะเห็นตกในสภาพตั้งรับอย่างทุลักทุเล แต่นับจากนี้จนกว่าจะเลือกตั้ง ว่าจะเป็นเวลาที่เปิดให้เห็น “เกมรุก” ที่อาจไม่ใช่ “ผลงาน” เพราะด้วยโครงสร้างอำนาจทำให้ “สร้างได้ลำบากยากเย็น” แต่เป็นการยึดครอง “กลไกที่กำหนดชัยชนะ” ที่หวังผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมกว่า

…เห็นแต่ละเรื่องที่ จิรายุ ห่วงทรัพย์ ถูกกำหนดให้มาสื่อสารในฐานะ “โฆษกรัฐบาล” แล้วน่าเหนื่อยแทน อย่าว่าแต่การตอบโต้กับ “เขมร” ที่จับต้นชนปลายสาระอะไรไม่ได้เลย ล่าสุดการที่ต้องออกมาพูดว่า “เศรษฐกิจประเทศไปได้ดี” โดยอาศัยตัวเลขสภาพัฒน์นั้น ถามจริงๆ ในฐานะนักการเมืองไม่รู้หรือว่า ประชาชนที่ตัวเองคุยว่าใกล้ชิดนั้น ดูการทำมาหากินของตัวเองเมื่อเทียบกับที่รับฟังแล้ว จะต้องทำใจแบบไหน

…เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ “วงการสงฆ์” จนต้องถือเป็นปีแห่งการ “ชำระล้าง” ที่รุนแรงสุดเท่าที่เคยมีมา และจนถึงวันนี้ ยังขยายการล้างกันต่อไปนั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือ “หลังจากชำระบาป” ผู้เกี่ยวข้องควรจะติดมาตรการ “สร้างบุญ” แบบ “ขจัดความเลวร้าย สร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นทดแทน” ต้องช่วยกันอย่าปล่อยให้เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

…เห็นลีลา “โชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา” กับคำสั่งเจตนา “รับใช้แบบสุดติ่งกระดิ่งทอง” แต่พอถูกเปิดไต๋ออกมา ออกแถลงทำท่า “ทิ้งลูกน้องที่รับคำสั่งเฉย” พอเข้าใจได้ว่า “มันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้น่าเขิน” แต่อย่างว่า “เป็นเจ้าเป็นนาย” น่าจะต้อง “ใจกว้างๆ พอให้ยืดอกรับที่ทำไป” ให้ได้หน่อย

ส่งต่อรอยยิ้ม – วิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) สานต่อโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ปีที่ 5 โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสุวรรณา ศิลปอาชา เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชที โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดงาน – เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานประชุมอบรม “นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 4” โดยมีนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์, อรนุช หล่อเพ็ญศรี, ชญานันท์ ภักดีจิตต์, ศ.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และโรบิน ลี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องพาโนรามา 2 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
พลังแห่งศิลป์ – เอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย ศ.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, รักชนก โคจรานนท์, โชคชัย วิเชียรชัยยะ และชาณญ พรรุ่งโรจน์ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังแห่งศิลป์” (Power of Art) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน รวมถึงคนพิการ พร้อมยกระดับสังคมผ่านศิลปะ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
เที่ยวยั่งยืน – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ บจก.ไทยแอร์เอเชีย ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการ “Village to the World” ต่อเนื่องนำร่องลงพื้นที่จังหวัดลำปางผ่านกิจกรรม “Journey D x 4ส สู้เพื่อโตต่อ” พาพนักงานลงพื้นที่จริง ฟื้นประเพณี อาทิ “ยอคุณแม่น้ำวัง” ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ถูกฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แยกขวด – นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บจก.สยามพิวรรธน์ พร้อมด้วย นรีรัตน์ สันธยาติ และรวี อ่างทอง ร่วมส่งมอบขวดพลาสติก PET โดยมี อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.เวสท์บายเดลิเวอรี่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบให้กับโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand เพื่อผลิตชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ณ บริเวณ ชั้น G สยามพารากอน
สู้ภัยน้ำท่วม – ไทยฮอนด้า ร่วมกับตัวแทนร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครจากร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศ รวมพลังส่งต่อกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “ไทยฮอนด้าร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ตั้งจุดช่วยเหลือรวม 6 จุด เพื่อให้บริการตรวจเช็ก ล้าง และซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 