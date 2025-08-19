เหงา! ชิงตุลาการศาลรธน. มีแค่ 2 ผู้สมัคร เป็นศาสตราจารย์ จากโรงเรียนนายร้อยทั้งคู่

สมัครตุลาการศาลรธน. เหงา มี 2 คนสมัคร เป็นศาสตรจารย์ จากโรงเรียนนายร้อยทั้งคู่
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 คนนั้น สรุปผลการรับสมัคร มีผู้เข้ารับการสรรหา รวมจำนวน 2 คน ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อายุ 54 ปี ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2.ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์ อายุ 55 ปี ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 รวมทั้งตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัคร แบบใบสมัคร รวมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครต่อคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป