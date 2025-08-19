20 ส.ค. ศาลอาญา นัดตัดสินแกนนำกลุ่ม นปช.ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ห้องพิจารณา909 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี นปช.ก่อความไม่สงบ หมายเลขดำอ.968/2561ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายวีระกานต์ หรือวีระ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (ปธ.นปช.) พร้อมแกนนำ นปช. คนอื่นๆ รวม 10 คนเป็นจำเลย 1-10 ในความผิด ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ,ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548
กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 31 ม.ค. -9 เม.ย. 52 พวกจำเลยร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปิดทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกไปยังบ้านพัก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี(ขณะนั้น) เพื่อกดดันให้ พล.อ.เปรม พร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ลาออกจากองคมนตรีรวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสำคัญๆหลายแห่งในกทม .
สำหรับจำเลยทั้ง 10 คนประกอบด้วย
- นายวีระกานต์ หรือวีระ มุสิกพงศ์
- นายจตุพร พรหมพันธุ์
- นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
- นพ.เหวง โตจิราการ
- นายสิระ หรือสรวิชญ์ พิมพ์กลาง แกนนำคนเสื้อแดง จ.สกลนคร
- นายณรงศักดิ์ มณี
- นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
- นายพิพัฒน์ชัย หรือสมชาย ไพบูลย์
- นายพายัพ ปั้นเกตุ
- นายพงศ์พิเชษฐ์ หรือพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัวคนละ 2 แสนบาท