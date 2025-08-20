ไอซ์ เปิดชื่อ ขรก.แรงงาน ล็อตใหญ่ ลือหึ่ง ‘ปลัดบุญสงค์’ ตั้งทิ้งทวน
จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติรับโอน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทวงแรงงาน มาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า เนื่องจากช่วงการซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สูงเกินกว่าราคาจริง เป็นช่วงที่นายบุญสงค์เป็นเลขาฯ สปส. ฉะนั้น จึงมีการโยกย้ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดความยุติธรรมในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับประเด็นนี้ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม.พรรคประชาชน เปิดเผยทางเฟซบุ๊กถึงประเด็นปลัดบุญสงค์เซ็นทิ้งทวนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงแรงงาน โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 หรือวันเดียวกับที่มติ ครม.รับโอนปลัดบุญสงค์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ
โดยหนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 498/2568 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ซึ่ง น.ส.รักชนกระบุไว้ว่า ปลัดบุญสงค์เซ็นทิ้งทวน แต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ควรจะรีบ ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนานไม่ควรแต่งตั้งโยกย้ายใครแล้ว ควรจะรอปลัดคนถัดไปมาเป็นคนพิจารณา ดังนั้น อาจถูกตั้งคำถามได้ว่าเป็นการวางเครือข่ายของตัวเองไว้ตามที่ต่างๆ ก่อนหมดอำนาจหรือไม่
ลองดรอปชื่อไว้ลองเช็กสิว่าตรงไหม คนของใครกันบ้างเอ่ย
ตำแหน่งอำนวยการสูง
1.โจ /ชัยภูมิ
2.แบงค์ /กทม. เขต 5
3.ตุ๊กติ๊ก /พะเยา
4.โต๊ด /ฉะเชิงเทรา
5.อัง /หนองคาย
6.จิ้บ /ตราด
7.ดา /เลย
8.กุ้ง /แพร่
9.หนุ่ย /กระบี่
10.เบญจรงค์ /พังงา
11.ม็อก /สระแก้ว
12.อานัติ /สุรินทร์
13.ชิโนรส /สุพรรณบุรี
14.นันทพันธ์ /ตาก
15.ฐานันดร /สกลนคร
16.ณรงค์ /กำแพงเพชร
17.ภัทรพร /ร้อยเอ็ด
18.ธรรมรัตน์ /ยะลา
19 รัชดา /สุโขทัย
20.นิว ณัฐชุดา /อำนาจเจริญ
21.พิเชษฐ /กาญ
22.ลัดดา /ยโสธร
ตำแหน่งอำนวยการต้น
1.ขรรคชัย /ลก
2.จีรนุช ฟ้า /อุทัยธานี
3.รุ่งนิรันดร์ /ศูนย์ฟื้นฟู2
4.สลิต /บึงกาฬ
5.สุปราณี /มุกดาหาร
6.นิด /หนองบัว
7.สันติ /นราธิวาส
8.มาลี /ศูนย์ฟื้นฟู4
9.เจนจบ /ศ.5
10.จริยา /ศูนย์ฟื้นฟู3
11.สิริกร /ชัยนาท
12.พนารัตน์ /แม่ฮ่องสอน
13.อ้อย โสภา /ระนอง