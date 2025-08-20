รบ.ปลื้ม กรุงเทพฯ ครองใจ Gen Z ทั่วโลก คว้าที่ 1 เมืองน่าอยู่ เหตุค่าครองชีพไม่สูง-เป็นมิตร

กรุงเทพฯ ครองใจ Gen Z ทั่วโลก คว้าอันดับ 1 เมืองน่าอยู่ สะท้อนเสน่ห์-ความคึกคัก -โอกาสหลากหลายของไทย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นิตยสาร Timeout นิตยสารชั้นนำด้านโรงแรม การท่องเที่ยว และบันเทิง เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ Gen Z จำนวน 18,500 คน ที่อาศัยอยู่ในมหานครทั่วโลก พบว่า 84% โหวตให้กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับ 1 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกจากมุมมองของ Gen Z จากการจัดอันดับ 20 อันดับ
โดยกรุงเทพฯ คว้าอันดับสูงสุดทั้งในระดับโลกและระดับเอเชีย ทิ้งห่างเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น เซี่ยงไฮ้ อันดับ 10 ,ปักกิ่ง อันดับ 12 และโตเกียว อันดับ 14
โดยระบุว่า มีความสุข ค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต และเป็นเมืองที่เอื้อต่อการพบปะผู้คนทั้งชาวต่างชาติ และคนไทยที่เป็นมิตร พร้อมช่วยเหลือเสมอ ขณะที่จ.เชียงใหม่ ติดอันดับ 18 เมืองน่าอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่น่าพึงพอใจในหลายมิติของประเทศ
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า ผลสำรวจดังกล่าว ตอกย้ำว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ความคึกคัก และโอกาสหลากหลาย เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้าง มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และยังคงครองใจคนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลขอขอบคุณประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในภาพรวม รัฐบาลจะเดินหน้าสร้างเมืองที่น่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยครองใจคนรุ่นใหม่และเป็นที่ยอมรับของโลกอย่างยั่งยืน
