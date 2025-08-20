บิ๊กป้อม รุดเยี่ยมทหารบาดเจ็บ ลั่น ‘น้องเจ็บผมก็เจ็บด้วย’ ปลุกทุกหยดเลือดคือเกียรติยศชาติ

บิ๊กป้อม รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารบาดเจ็บจากการสู้รบ ไทย-กัมพูชา รพ.พระมงกุฎฯ บอก เห็นน้องๆ เจ็บผมก็เจ็บด้วย ปลุกทุกหยดเลือดคือเกียรติยศของกองทัพ-ชาติ
เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายทหาร 8 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้เข้ามาพักรักษาตัว
โดย พล.อ.ประวิตร ได้สอบถามถึงอาการบาดเจ็บ และกล่าวให้กำลังใจกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 8 นาย ว่า “วันนี้มาในฐานะพี่คนหนึ่ง ที่เคยทำงานกับน้อง ๆ ทหารทุกคน ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องหัวใจของคนเคยร่วมรบ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ผมเสียใจที่น้อง ๆ ต้องบาดเจ็บแต่ก็ภูมิใจที่ทุกคนยังยืนหยัดปกป้องประเทศชาติอย่างกล้าหาญ อยากให้กำลังใจ ขอให้หายไว ๆ”
“อยากบอกว่าชาติบ้านเมืองยังยืนอยู่ได้เพราะความเสียสละของน้อง ๆ ทุกคน ไม่ต้องห่วงเรื่องอื่น ห่วงสุขภาพให้มาก ๆ พี่จะยืนอยู่ข้าง ๆ เสมอ เห็นน้อง ๆ เจ็บ ผมก็เจ็บด้วย เพราะผมเองก็เคยผ่านสนามรบ ผมรู้ดีว่าการเสียสละทุกครั้ง มันมีราคาที่ต้องจ่าย แต่สิ่งที่น้อง ๆ ทำให้ชาติ มันมีค่ามากกว่าคำพูดใดๆ อยากฝากถึงครอบครัวทหาร ว่า ลูกหลานของท่านไม่ได้เจ็บฟรี ทุกหยดเลือดคือเกียรติยศของกองทัพและของชาติ ผมจะอยู่เคียงข้าง ให้เกียรติ และไม่ลืมความเสียสละนี้” พล.อ.ประวิตร กล่าว
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบกระเช้าของเยี่ยม และ เงินจำนวนหนึ่ง ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัว เพื่อไว้รักษาตัว และถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ