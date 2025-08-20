ทศพล เผื่อนอุดม รุดมอบมาลัย ภูมิธรรม ที่บินเชียงใหม่ หลังครม.ชงให้นั่งผู้ว่าฯ

ภูมิธรรม บินเชียงใหม่เตรียมแถลงจับยาไอซ์ล็อตใหญ่ ทศพล รุดมอบมาลัย หลังครม.ชงนั่งผู้ว่าฯเชียงใหม่
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่กองบินตำรวจ ดอนเมือง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ เดินทางมาขึ้นเครื่องเพื่อไปแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดล็อตใหญ่ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เลขานุการ รมว.มหาดไทย ร่วมเดินทางด้วย
ทั้งนี้ เมื่อนายภูมิธรรมเดินทางมาถึง นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำพวงมาลัยมามอบให้นายภูมิธรรมและปลัดกระทรวงมหาดไทย และร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางเลขาธิการ ป.ป.ส.ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดให้นายภูมิธรรมรับทราบ