โรม ชี้ อิ๊งค์ เล่นการเมืองต้องแสดงสปิริต รับผิดชอบ ย้ำไม่เห็นด้วยนิติสงคราม
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน คดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม สนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานพฤฒสภากัมพูชา ในวันที่ 21 ส.ค. นี้ ว่า ต้องยอมรับว่า มีคลิปจริงไม่ใช่การถกเถียงว่าเป็นคลิปปลอม ตนก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ไปเป็นพยาน ถ้าเป็นกองทัพน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้น แต่พยานที่ไปเมื่อเป็นพยานที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ก็ต้องยอมรับว่าน้ำหนักน้อยลง แต่ก็ต้องติดตามต่อไป
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะใช้นิติสงครามใดๆ ซึ่งไม่ตรงกับจุดยืนของพรรคประชาชน และต้องยอมรับว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ที่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลิปเสียง ตนยอมรับว่า สิ่งที่สมเด็จฮุนเซนทำในการปล่อยคลิปเสียงไม่เหมาะสม แต่การพูดของนายกฯในเรื่องนั้นก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบ
“ถ้าจะเข้ามาทำการเมืองแล้วแสวงหาแต่ความรับชอบ ผมว่าก็ไม่ควรมาเป็นนักการเมือง เพราะเราต้องการนักการเมืองที่กล้าหาญมากกว่านี้ วันนี้ที่มีปัญหาหลายๆอย่างที่แก้ไม่ตก เพราะว่าท่านไม่รู้จักคำว่าความรับผิด รับชอบ จึงทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเรายุ่งเหยิง และเกิดปัญหาเสถียรภาพแบบนี้ ผมอยากเห็นนายกฯแสดงสปิริต แต่ก็คงเป็นคำพูดที่ช้าไปเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ได้มีสปิริตอะไรเลย” นายรังสิมันต์กล่าว