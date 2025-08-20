ในหลวง ทรงห่วงใยกำลังพล และการพระราชทานเหรียญกล้าหาญ กห.เร่งพิจารณารายชื่อ

พล.อ.ณัฐพล เผย ในหลวงทรงห่วงใยกำลังพล และการพระราชทานเหรียญกล้าหาญ แจง กห.กำลังพิจารณาราชื่ออย่างเร่งรัดและรอบคอบ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 09.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวถึง ขวัญกำลังใจของกองทัพและทหารตำรวจว่า ในกรณีเหตุการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงติดตามมาโดยตลอด และในกรณีที่มีการสูญเสียก็ได้ส่งช่วยเหลือมาโดยตลอดเช่นกัน ล่าสุดทางรองราชเลขาฯได้ติดต่อมายังกระทรวงกลาโหมว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยเรื่อง การพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ว่าได้ดำเนินการอย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมได้เร่งรัดที่จะขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ให้กับทหารตำรวจตระเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติการในครั้งนี้
ในห้วงเวลาที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ก็จะคล้ายๆ กัน กำลังพลที่ปฏิบัติงานในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้รับเช่นกัน แต่เป็นการ ขอเป็นรายบุคคล แต่ในครั้งนี้เนื่องจากมีกำลังพลเข้าปฎิบัติงานเป็นจำนวนมากกระทรวงกลาโหมก็จะจะขอรวบรวมทำเป็นคราวเดียวกัน ในการขอพระราชทาน ซึ่งจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ท่านทรงห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่
โดยลำดับขั้นของเหรียญก็จะมีทุกลำดับขั้นที่ให้ได้โดยแล้วแต่พฤติการณ์ที่สอดคล้อง โดยบุคคลที่กล้าหาญดีเด่นอาจจะได้เป็นรายบุคคล แต่หากหน่วยงานใดที่ปฏิบัติงานเป็นหน่วยและมีความกล้าหาญ อาจจะพระราชทานเป็น เหรียญกล้าหาญระดับธงชัยเฉลิมพลให้เป็นเกียรติยศกับทั้งหน่วย โดยจะพิจารณาอย่างเร่งรัดแต่รอบคอบ
