กมธ.มั่นคงฯ เชิญ พงศ์กวิน ถกปัญหาแรงงานกัมพูชา เตรียมถามความจำเป็น นำเข้าแรงงานศรีลังกา

กมธ.มั่นคงฯ เชิญ รมว.แรงงาน ถกปัญหาแรงงานกัมพูชา เตรียมถามความจำเป็นนำเข้าแรงงานศรีลังกา รังสิมันต์ บอกมีชื่อบริษัททุจริตจ่ายแป๊ะเจี๊ยะ จนท.รัฐ นำเข้าแรงงานแล้ว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้ปทนราษฎร กล่าวก่อนการประชุมกมธ.ฯถึงการพิจารณาผลกระทบแรงงานกัมพูชา ว่า วันนี้ได้มีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ,สมาคมสหกรณ์จังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าให้ข้อมูล โดยประเด็นหลักๆเป็นเรื่องผลกระทบแรงงาน กัมพูชาที่มีการเดินทางกลับประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันตัวเลขแรงงานกัมพูชา ที่ถูกกฎหมายจากเดิม 300,000 คน ตอนนี้เหลือประมาณ 10% แต่ถ้านับตัวเลขที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายก็น่าจะมีเยอะกว่านี้ และ 10% ที่เหลืออยู่ต้องยอมรับว่าภาคการผลิตทางการเกษตร และก่อสร้างได้รับจากผลกระทบทั้งหมด
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนหลังจากที่มีการปะทะกันแล้วไม่เหมือนเดิม ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะการเยียวยาไม่เพียงพอ แต่มีปัญหาในมิติเศรษฐกิจด้วย ถ้าเราฟื้นฟูในเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้จะส่งผลกระทบระยะยาว ดังนั้นเรื่องผลกระทบของการไม่มีแรงงานเป็นเรื่องใหญ่ ที่เราต้องหาแนวทางและดำเนินการในเรื่องนี้
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมจะมีการสอบถาม รมว.แรงงาน ในกรณีที่มีความพยายามจะนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกา ว่ามีความจำเป็นอย่างไร จนถึงขั้นต้องนำเข้าแรงงาน และก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการทุจริตในการนำเข้าแรงงานกัมพูชาด้วย โดยวันนี้่เรามีชื่อบริษัทเป้าหมายแล้ว เพราะมีเรื่องการทุจริต เพราะต้องยอมรับว่ามีเรื่องค้ามนุษย์ เรื่องสีเทาดำเต็มไปหมด
เมื่อถามว่า เป็นลักษณะใด นายรังสิมันต์ ลักษณะคือเป็นการนำเข้าแรงงานเข้ามา โดยอาจจะมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจะได้สิทธิพิเศษ หรือการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อย ส่วนตัวเลขขอคุยกันในกมธ.ก่อน แต่เรามีชื่อบริษัทแล้ว