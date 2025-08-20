ภูมิธรรม นำทีมแถลงจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ย้ำต้องกวาดล้างเข้มข้น ไม่ให้เป็นแค่ไฟไหม้ฟาง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จ.เชียงใหม่
โดยการจับกุมยาเสพติดในครั้งนี้ สามารถจับกุมได้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 01.12 น. โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 335 สกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด บริเวณพื้นที่บ้านป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยานพาหนะ และขยายผลพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 28 กระสอบๆ ละ 25 กิโลกรัม รวม 700 กิโลกรัม พร้อมรถยนต์โตโยต้า ไทเกอร์ ตอนเดียว สีบรอนซ์ทอง ติดโครงเหล็ก ได้ของกลางยาไอซ์ 700 กิโลกรัม เป็นการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ Seal Stop Safe ของรัฐบาล และมีปฏิบัติการ No Drugs No Dealers หนุนเสริมให้ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยให้ทุกส่วนร่วมกันเพื่อให้ยุติปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดทุกระดับ
“ปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ เป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อทุกหน่วยงานร่วมมือกันอย่างจริงจัง เราก็สามารถที่จะตัดวงจรการลำเลียงและการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม วันนี้เราต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะยาเสพติดเป็นเรื่องที่ค้างคาจนประชาชนทุกหย่อมหญ้าได้รับความเดือดร้อน ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังถูกปล่อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมันจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ปฏิบัติการลักษณะนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป มันจะไม่เป็นแค่ไฟไหม้ฟางที่จะหายไป จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกัน ค้นหาดำเนินการอย่างจริงจัง ผู้ค้าจะต้องถูกดำเนินคดี ผู้เสพจะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู และเร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีลูกหลานกับเข้าสู่ครอบครัว คืนคนดีให้กลับมาเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศต่อไป” นายภูมิธรรม กล่าว
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออย่างกว้างขวาง สะท้อนถึงความทุ่มเทเสียสละและความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ทำงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่องภายใต้ความเสี่ยง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดได้เข้ามาสู่สังคมไทย ทั้งนี้ เราดำเนินการเต็มที่ประสานต่างประเทศ ให้เลขา ป.ป.ส. ประสานจีน เวียดนาม ลาวพูดคุยกัน แต่กัมพูชาจะพูดตรงนี้ยากเพราะ ยังมีปัญหากันอยู่
ด้านเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ยาไอซ์ล็อตนี้มี Package เป็นตราทุเรียน ซึ่งเราได้ทำการตรวจโปรไฟล์ตราทุเรียน เคสนี้เป็นเคสที่ 6 ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งล็อตนี้ไม่ได้ใช้ที่เมืองไทย จากการตรวจสอบจะถูกส่งไปที่ไต้หวัน ซึ่งเราได้ประสานทางการข่าวทราบว่า ล็อตนี้ถูกส่งออกจากย่างกุ้ง จะไปไต้หวัน โดยพักยาที่อินโดนีเซีย จึงยืนยันว่ายาล็อตนี้เป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติเราต้องแก้ไขกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไข โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาเฮโรอีน ยาไอซ์ บ้านเราเป็นทางผ่านไปประเทศที่ 3 ซึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ ป.ป.ส. ได้ร่วมกับทางจีนและประเทศต่างๆ บูรณาการร่วมกันในลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
