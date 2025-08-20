จิราพร เผย สคบ.จับมือ สวทช. เชื่อมระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Traffy Fondue ดีเดย์ 20 ส.ค. นี้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการนำระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภค ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง สคบ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งระบบ Traffy Fondue มีข้อดีที่ใช้งานง่าย สะดวก ผู้บริโภคจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้เป็นระยะ
นอกจากนั้นสคบ.ได้รับความร่วมมือกว่า 25 หน่วยงาน บูรณาการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค และการเชื่อมต่อกับระบบ Traffy Fondue เพิ่มเติม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะช่วยให้กรณีที่มีการร้องทุกข์ในประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายอำนาจของ สคบ. สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ สคบ. สามารถติดตามการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว และดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
น.ส.จิราพร กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่ร้องทุกข์ อันดับ 1 เป็นประเด็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ทางสคบ. จึงทดลองดึง 3 แพลตฟอร์มใหญ่ คือ Shopee, Lazada และ TikTok มาเชื่อมโยงระบบกับ Traffy Fondue เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคกรณีที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์และถูกละเมิดสิทธิ ระบบ Traffy Fondue จะส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปให้แพลตฟอร์มโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยที่มี สคบ. เป็นผู้ติดตามให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบระหว่าง สคบ. และ Traffy Fondue พร้อมให้ผู้บริโภคร้องทุกข์ผ่านช่องทางนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยสคบ. จะมีการประเมินผลการใช้งาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภคต่อไป