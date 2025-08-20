การเมือง

จิราพร เผย สคบ.จับมือ สวทช. เชื่อมระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Traffy Fondue ดีเดย์ 20 ส.ค. นี้

จิราพร เผย สคบ.จับมือ สวทช. เชื่อมระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Traffy Fondue ดีเดย์ 20 ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการนำระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภค ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง สคบ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งระบบ Traffy Fondue มีข้อดีที่ใช้งานง่าย สะดวก ผู้บริโภคจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้เป็นระยะ

นอกจากนั้นสคบ.ได้รับความร่วมมือกว่า 25 หน่วยงาน บูรณาการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค และการเชื่อมต่อกับระบบ Traffy Fondue เพิ่มเติม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะช่วยให้กรณีที่มีการร้องทุกข์ในประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายอำนาจของ สคบ. สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ สคบ. สามารถติดตามการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว และดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม

น.ส.จิราพร กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่ร้องทุกข์ อันดับ 1 เป็นประเด็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ทางสคบ. จึงทดลองดึง 3 แพลตฟอร์มใหญ่ คือ Shopee, Lazada และ TikTok มาเชื่อมโยงระบบกับ Traffy Fondue เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคกรณีที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์และถูกละเมิดสิทธิ ระบบ Traffy Fondue จะส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปให้แพลตฟอร์มโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยที่มี สคบ. เป็นผู้ติดตามให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบระหว่าง สคบ. และ Traffy Fondue พร้อมให้ผู้บริโภคร้องทุกข์ผ่านช่องทางนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยสคบ. จะมีการประเมินผลการใช้งาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภคต่อไป