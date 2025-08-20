สะพัด โยก อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาก.พ.ร. นั่ง เลขาธิการสภาพัฒน์ คนใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการแต่งตั้งโยกย้าย ที่รอบรรจุวาระพิจารณาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเดือนกันยายน 2568 ที่ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่น่าจับตา อาทิ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ตัวเต็งที่จะมาแทน นายดนุชา พิชยนันท์ คือ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะรัฐมนตรีวานนี้ มีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) กำกับการบริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอรับโอน นายดนุชา พิชยนันท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
และแต่งตั้งให้นายดนุชา พิชยนันท์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
อย่างไรก็ตาม มติครม.วานนี้ ยังได้อนุมัติ การโยกข้าราชการข้ามห้วยอีกหลายตำแหน่ง อาทิ นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไปนั่ง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปนั่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสาวอ้อนฟ้า ยังดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ (บอร์ด) โดยตำแหน่ง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อย่างไรก็ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 เคยต่ออายุการดำรงตำแหน่ง ของ นางสาวอ้อนฟ้า เลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
