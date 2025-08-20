ผู้แทนรฟท. ซัดกลางวงกมธ. อธิบดีกรมที่ดิน ชิงใช้อำนาจ ไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดง

รฟท. ซัด กลางวงประชุม กมธ.การปกครอง “อธิบดีกรมที่ดิน” ชิงใช้อำนาจไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดง ชี้ ไม่รอผลสำรวจแบบแปลง ร.ว.9 บอก ลั่น แผนที่ทางรถไฟเกิดก่อน กม.เวนคืน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร มีวาระสำคัญในการพิจารณาแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินเขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นประเด็นพิพาทระหว่างกรมที่ดิน และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, อธิบดีกรมที่ดิน, อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ทั้งหมดได้มอบหมายผู้แทนชี้แจงแทน
โดย นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า การได้มาของที่ดินการรถไฟ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดวางทางรถไฟ พ.ศ.2464 และจะมีพระราชกฤษฎีกา กำกับ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางคร่าวๆ และให้สำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และเมื่อได้แนวเขตที่ชัดเจนแล้ว และมีพระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดินฯ พ.ศ.2464 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ จะต้องมีแผนที่แนบที่ท้ายในราชกิจจานุเบกษา แต่จากการตรวจสอบกลับไม่ปรากฏแผนที่แนบท้าย จึงไม่ทราบว่า บริเวณที่ที่เป็นปัญหา อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดซื้อหรือไม่
ด้าน นายเศรษฐสีห์ เหล็งบุญ ผู้ว่าคดีการรถไฟ (ทนายความ) ชี้แจงว่า การออกพระราชกิจจานุเบกษา จะออกเฉพาะข้อความในตัวกฎหมาย แต่ตัวแผนที่จะยังไม่มีการแนบมา เป็นเหตุทำให้อธิบดีกรมที่ดินสงสัยว่า แผนที่ที่การรถไฟใช้อ้างต่อศาลมาโดยตลอด และศาลเชื่อเป็นเอกสารแนบท้ายกฎหมายใช่หรือไม่ แต่อธิบดีกรมที่ดินมองว่า ไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของราชกิจจานุเบกษา จึงทำให้ไม่สนิทใจในการรับฟัง ซึ่งถือเป็นเรื่องของมุมมอง และต้องมองในบริบทว่า ในอดีตเทคโนโลยียังไม่ดีเท่าปัจจุบัน
ขณะที่ ผู้แทนการรถไฟ ชี้แจงเพิ่มว่า เราดำเนินการสำรวจเพื่อทำแผนที่แสดงเขตว่า มีระยะเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ถึงกฎหมายไหน โดยให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันจากที่เราเข้าใจในการระบุว่า แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา อันนั้นเราคุยกันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่เรามีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน ซึ่งกำหนดรูปแบบการเวนคืน ที่ต้องมีพระราชกฤษฎีกา มีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเกิดขึ้นในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ผู้ว่าคดีการรถไฟยังระบุว่า การประกาศจะสร้างทางรถไฟ ได้มีทีมที่ไปสำรวจเส้นทาง เพื่อจัดทำแผนที่ที่จะทำทางว่า มีระยะกว้างยาวเท่าใด ซึ่งแผนที่ต้องทำเสร็จก่อนที่จะออกกฎหมายอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการปลูกบ้าน หากไม่มีแบบบ้าน ก็จะไม่ออกมาเป็นไปตามที่ต้องการแน่นอน ดังนั้น แผนที่จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย แม้จะไม่มีปรากฏตามในราชกิจจานุเบกษา จึงมีหลักฐานยืนยัน ไม่ใช่อยู่ดีๆ แผนที่ลอยมา และย้ำว่าแผนที่เกิดก่อนกฎหมายด้วยซ้ำ
จากนั้น ที่ประชุมได้สอบถามถึงประเด็นหลังจากที่ศาลยุติธรรม มีคำพิพากษาให้ที่ดินเป็นของการรถไฟแล้วนั้น ผู้แทนการรถไฟฯ ชี้แจงว่า กรมที่ดิน ได้อ้างว่า ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในคดีที่คำพิพากษาศาลฎีกา ระบุ ให้ที่ดินเป็นของการรถไฟนั้น การรถไฟฯไม่ได้มีเอกสารแผนที่แนบท้ายให้กรมที่ดินในการออกกฎหมาย แต่การรถไฟให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ แต่กรมที่ดินไม่ใช่คู่ความ จึงให้การรถไฟฯ ไปใช้สิทธิผ่านศาล แต่ศาลปกครองกลางได้มีคำวินิจฉัยไปแล้ว จึงมีผลผูกพันหน่วยงานรัฐ ฉะนั้นเมื่อศาลตัดสินเป็นที่ดินการรถไฟแล้ว จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมาย เพื่อตรวจสอบแนวเขตการรถไฟ
ด้าน รองอธิบดีกรมที่ดิน ระบุว่า หลังศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้กรมที่ดิน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้ร่วมกับการรถไฟฯ ตรวจสอบแนวที่ดินบริเวณเขากระโดง เพื่อหาแนวเขตที่ดินที่เป็นของการรถไฟฯ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว อธิบดีกรมที่ดิน มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางแล้ว เพื่อสำรวจแนวที่ดินของ รฟท.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ รฟท.
ขณะที่ ผู้แทน รฟท. ชี้แจงว่า ระหว่างที่เราจัดทำแบบ ร.ว.9 (รูปแผนที่กระดาษบางที่จำลองรูปแปลงที่ดิน) และจัดทำข้อโต้แย้งกับที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ทางอธิบดีกรมที่ดินมีหนังสือ ขอให้การรถไฟส่งเอกสารหลักฐานถึง 3 ครั้ง ทางการรถไฟก็ส่งเอกสารตอบให้ทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่เราใช้ในศาล และมีเอกสารโต้ตอบกันอยู่ โดยระหว่างที่จัดทำแบบ ร.ว.9 ร่วมกันอยู่ อธิบดีกรมที่ดินชิงมีมติก่อนว่า ไม่เพิกถอนเนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟ หลังจากนั้นมีหนังสือแจ้งมาที่การรถไฟและการรถไฟมีการอุทธรณ์คำสั่ง ท้ายที่สุดมีการวินิจฉัยว่าการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงเป็นเหตุให้การรถไฟนำคดีนี้ไปฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ศาลปกครอง เนื่องจากอธิบดีกรมที่ดินชิงใช้อำนาจก่อนที่แบบ ร.ว.9 จะเสร็จโดยอธิบดีกรมที่ดินมีมติเพิกถอนก่อน ถ้ารออีกไม่กี่วัน ท่านสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ว่าแนวเขตอยู่ในจุดใด