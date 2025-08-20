เครือข่ายประชาชน ยื่นชงกมธ.ป.ป.ช. เชิญปลัดสธ.แจงผลสอบหมอสุภัทร คลายข้อกังขาสังคม

‘เครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง’ ร้องขอความเป็นธรรม ขอ ‘กมธ.ป.ป.ช.’ เรียกปลัด สธ.แจงปมผลสอบ ‘หมอสุภัทร’ คลายข้อกังขาแก่สังคม
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) รับยื่นหนังสือจากเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง เพื่อส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท มีผลสอบวินัยร้ายแรงเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเคสมัยโควิด-19 ระบาด
โดย เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง กล่าวว่า จากกรณีที่มีการสอบสวน นพ.สุภัทร ซึ่งมีผลออกมาว่า เป็นความผิดวินัยร้ายแรง และให้ออกจากราชการนั้น มีความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบเฉพาะเจาะจง ทั้งมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณคนปัจจุบัน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในกระบวนการทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากชมรมแพทย์ชนบทเป็นอย่างสูง ซึ่งมีข้อกังขาว่า การตรวจสอบในครั้งนี้ จะเป็นการเลือกปฏิบัติ เลือกตรวจสอบเฉพาะกรณีของ นพ.สุภัทร ทั้งยังอาจมีความไม่พอใจส่วนตัว
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง กล่าวต่อว่า ดังนั้น เครือข่ายประชาชนเข้มแข็งจึงเรียกร้องขอให้ กมธ.ป.ป.ช. เรียกปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงต่อกมธ.ฯ และผู้ร้อง เพื่อทำให้ประเด็นนี้ มีความโปร่งใส แสดงข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับ นพ.สุภัทร และสร้างความเป็นธรรมาภิบาลในระบบการตรวจสอบ คลายความสงสัยของสังคม
ด้าน นายนิติพลกล่าวว่า ประเด็นนี้สำคัญมาก เพราะช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนคนไทยเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมาก ก็ได้ นพ.สุภัทร มาเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้ความช่วยเหลือ