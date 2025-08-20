ไรเดอร์งานหนัก! สมาชิก-ผู้ติดต่อรัฐสภา หนีตาย สั่งอาหารเดลิเวอรี เหตุศูนย์อาหารใหม่แพง คูปองเหลือแลกคืนไม่ได้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า บรรยากาศล่าสุดของโรงอาหารแห่งใหม่ที่ชั้นใต้ดิน B2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ซึ่งกำลังเปิดให้บริการแก่ข้าราชการในวงงานรัฐสภา ผู้มาติดต่อ ผู้ช่วยหรือผู้ติดตามสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการได้ 2 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยศูนย์อาหารแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบกว่า 20 ร้าน หลายร้านเป็นสาขาแฟรนไชส์ของร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ทั้งร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ข้าวแกง เป็นต้น เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น. โดยสามารถเลือกจ่ายเงินได้แบบสแกนเงินสดหรือใช้คูปองแลกเงินสด ซึ่งเงินสดในคูปองไม่สามารถแลกคืนได้ ต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งวัน จึงสังเกตว่าผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ พอรู้ว่าไม่สามารถแลกเงินได้จึงใช้วิธีสแกนหน้าร้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในช่วง 2 วันแรกที่เปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่นั้น ผู้บริโภคทั้งข้าราชการสภา สื่อมวลชน และผู้มาติดต่อต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า อาหารแต่ละร้านมีราคาแพงเกินไป ข้าวไข่เจียวเริ่มต้นจานละ 50 บาท ซึ่งถือว่าราคาต่างจากโรงอาหารเดิมมาก ขณะที่ข้าวแกงราคา 60-70 บาท กาแฟบางเมนูมีราคาแก้วละประมาณ 95 บาท นอกจากนี้ ปริมาณอาหารยังได้น้อยกว่าโรงอาหารเดิม ทำให้วันนี้หลายคนเลือกที่จะสั่งอาหารผ่านไรเดอร์ข้างนอกที่มีราคาถูกกว่า หรือบางคนเลือกที่จะเดินไปสั่งอาหารจากฝั่งวุฒิสภา
ส่วนเรื่องราคาอาหารที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า ขอความร่วมมือให้ร้านค้าต่างๆ ปรับลดลงมานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่ละร้านได้ลดราคาลงมาจริงประมาณ 10 บาท ซึ่งเป็นการปัดเศษ เช่น จากราคา 59 บาท ลดลงมาเหลือ 50 บาท หรือจากราคา 69 บาท ลดลงมาเหลือ 60 บาท
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าโรงอาหารฝั่งวุฒิสภาจะหมดสัญญาช่วงปลายปี ทำให้สมาชิกทั้งหมดอาจจะต้องใช้บริการที่ศูนย์อาหารแห่งนี้ เพียงแห่งเดียว