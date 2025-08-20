วันนอร์ เข้มปรับภูมิทัศน์ สนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภา เตรียมอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

วันนอร์ สั่งเข้มปรับภูมิทัศน์สนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภา เผย 23 ส.ค.นี้เตรียมอัญเชิญ “พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7” มาตั้งรอประกอบเพื่อประดิษฐาน ยัน พยายามต่อเติมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ครบถ้วนเพื่อสมาชิกรัฐสภา-ปชช.
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เดินสำรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสนามหญ้า บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ฝั่งถนนทหาร รวมถึงสำรวจต้นไม้ และสระบัว ตลอดแนวถนนทหาร โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแล ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลสภาพต้นไม้ และสระบัวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม เพื่อรองรับการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มาประดิษฐาน
โดยนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวระหว่างเดินสำรวจพื้นที่สนามหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาว่า จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มาประดิษฐานยังที่ประทับ โดยในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ จะเริ่มนำพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แยกส่วนมาตั้งรอไว้ก่อนเพื่อรอการประกอบ ส่วนการดำเนินงานปรับปรุงอื่นๆ เช่น ศูนย์สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์รัฐสภาบางส่วน ห้องประชุมที่รองรับ 1,500 ที่นั่ง รวมถึงห้องประชุมสัมมนาจำนวน 6 ห้อง เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และงบประมาณที่มีอยู่ ก็จะดำเนินการให้สมบูรณ์ขึ้น
“เราพยายามจะใช้พื้นที่ของรัฐสภาที่สร้างไว้ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และขาดอุปกรณ์บางส่วน ก็จะมาต่อเติมให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ ทั้งสมาชิกรัฐสภา และประชาชนข้างนอกที่เข้ามาเยี่ยมดูงานสภาฯ หรือใช้พื้นที่ประชุมสัมมนา” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
ทั้งนี้ จะมีการเคลื่อนย้ายอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มายังอาคารรัฐสภา ในเวลา 09.09 น. วันที่ 22 สิงหาคม และในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 08.30 น. จะมีพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ