เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันที่ 21 สิงหาคม 2568
●…โผการแต่งตั้งนายตำรวจระดับนายพลตั้งแต่รอง ผบ.ตร.ลงมาเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดใหญ่ ก.ตร.แล้ว หลังจากที่บอร์ดเล็กที่มี “พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์” ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปตกอยู่ที่การแต่งตั้งรอง ผบช.ขึ้นเป็น ผบช. ที่มีผู้เข้าสู่เก้าอี้ ครึ่งหนึ่งตามอาวุโส อีกครึ่งหนึ่งน่าจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
●…ประเด็นที่คนสงสัยคือครึ่งที่น่าจะพิจารณาจากความสามารถ ทำไมชื่อของ “พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์” รอง ผบช.น.ที่ถือเป็นมือสืบสวนสอบสวน มีผลงานดีเป็นที่ยอมรับของคนในและนอกวงการ จึงเป็นแค่ตัวสำรองในโผ ผบช. เรื่องนี้แว่วว่า ครั้งแรกที่พิจารณาไม่มีชื่อของ พล.ต.ต.นพศิลป์ด้วยซ้ำ แต่ด้วยความสงสัยของกลไกการพิจารณา “พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง” รอง ผบ.ตร. และนายตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง มีการทักท้วง กระทั่งสุดท้ายชื่อ พล.ต.ต.นพศิลป์ไปอยู่ในลำดับ “ตัวสำรอง” โยนให้ “ภูมิธรรม เวชยชัย” รักษาราชการแทนนายกฯ รมว.มหาดไทย ที่ต้องนั่งประธานบอร์ดใหญ่ ตัดสินใจ
●…มหาดไทยโยกย้ายอีกระลอก ตามคำที่ มท.1-ภูมิธรรม ลั่นวาจาเอาไว้ ภารกิจในช่วงนี้ดูเหมือนบิ๊กๆ ของมหาดไทยต้องขยันขับเน้นผลงานออกมาให้ชัดเจน เพราะถึงฤดูกาลล้างบางกันพอดี อย่าลืมว่ามหาดไทยในยุค “อนุทิน ชาญวีรกูล” นั้นมีการวางกำลังเอาไว้ตั้งแต่อธิบดีลงไปถึงนายอำเภอ เมื่อพรรคภูมิใจไทยโยกไปเป็นฝ่ายค้าน มหาดไทยยุคภูมิธรรม จึงมีการโยกย้ายเป็นระลอกๆ เป้าหมายทางการบริหารนั้นก็มี ยิ่งเป้าหมายทางการเมืองยิ่งเห็นชัด
●…การเมืองเข้าโหมด “ลุ้น” เมื่อคดีคลิปนายกฯอิ๊งค์ที่ ส.ว.ร้องสอย “แพทองธาร ชินวัตร” กำลังเข้าโค้งสุดท้าย วันที่ 21 สิงหาคม ไต่สวนนายกฯ และเลขา สมช. วันที่ 29 สิงหาคม นัดชี้ชะตา คดีนี้จะออกมาเช่นไรแวดวงการเมืองคาดการณ์ไว้แล้ว แต่ทุกอย่างต้องขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ วันที่ 22 สิงหาคม จะเป็นวันตัดสิน “ทักษิณ ชินวัตร” ในคดี ม.112 คดีนี้ต้องรอฟังว่าศาลอาญาจะชี้ชะตาออกมาว่าอย่างไร กรณีของทักษิณ แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาล แต่ดูเหมือนเก้าอี้ สทร.ที่ตัวเองตั้งขึ้น จะมีอานุภาพ สามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการการเมืองได้เสมอ จึงต้องจัดอยู่ในโหมดการเมืองต้องลุ้นเช่นกัน
●…รู้กันหรือยังเมืองไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลก 2025” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ สนามการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้จะใช้สนาม 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รองรับการแข่งขัน มีทีมวอลเลย์บอลหญิงระดับโลก 32 ทีมเข้าร่วม การแข่งขันครั้งนี้น่าจะเป็นจุดขายการท่องเที่ยว แต่แปลกใจว่า ทำไมข่าวคราวจึงเงียบฉี่ หรือว่ามีปัญหาภายในกัน
●…ถึงบางอ้อ หลังจากมีข้อสงสัยทำไมโครงการ “ODOS 1 อำเภอ 1 ทุน” ที่รัฐบาลสนับสนุนเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เข้าแคมป์เรียนในต่างประเทศ มีประเทศรองรับเช่น อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น จึงเงียบเหมือนไม่มีใครอยากไป สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากเงื่อนไขที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เข้มงวดเกินไป จนหาคนเข้าเกณฑ์ยากมาก ถ้ารัฐบาลทบทวนและปรับเกณฑ์กันใหม่ ยืนยันเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชน และทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกับความจริง คิดว่าน่าจะมีเด็กและเยาวชนหลายคนได้รับโอกาสอันดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากกว่าปัจจุบัน
นิวรอน