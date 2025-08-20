วิสุทธิ์ เชื่อ ‘อิ๊งค์’ แจงศาลได้ ย้ำ ส.ส.ให้กำลังใจผ่านการทำหน้าที่ในสภาฯ

วิสุทธิ์ บอกส.ส.ให้กำลังใจ ‘แพทองธาร’ ด้วยการทำงานในสภาฯ เชื่อ ความบริสุทธิ์-กระบวนการยุติธรรม บอก ‘นายกฯ’ แจงศาลได้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมไต่สวนคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ว่า ทุกอย่างต้องว่าไปตามกระบวนการ น.ส.แพทองธาร มีทีมกฎหมายอยู่แล้ว ตนเชื่อว่าสามารถชี้แจงได้ ซึ่งพรรค พท.ไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้
เมื่อถามว่า จะมีส.ส.เดินทางไปให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร ที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะส.ส.ต้องทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมในสภาฯ ส่วนทีมงานนายกรัฐมนตรีจะมีใครไปบ้างนั้น ตนไม่ทราบ แต่เชื่อว่าจะมีทีมกฎหมายไปให้ข้อมูลอยู่แล้ว
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเราเจอนายกรัฐมนตรีที่สภาฯ ก็ได้ให้กำลังใจกันอยู่แล้วเชื่อว่าไม่มีปัญหา และในที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็มีคนถามว่าต้องไปหรือไม่ ตนได้บอกไปว่าไม่ให้ไปเพราะส.ส.ต้องทำหน้าที่อยู่ในสภาฯ เพราะการทำงานในสภาฯ ก็เท่ากับการเป็นกำลังให้นายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
เมื่อถามถึง กรณีมีการปล่อยข่าวเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไป นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เราไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้น เพราะเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของนายกรัฐมนตรีที่หวังดีกับบ้านเมือง ท่านไม่มีเจตนาร้าย และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม