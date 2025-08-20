ชิงปิดสภาอีกแล้ว รอบ 4 หนีองค์ประชุมล่ม หลังเจอฝ่ายค้านลุกทักปธ. กดออดเรียกหลายครั้ง

อีกแล้ว! ชิงปิดประชุมสภา หนีองค์ประชุมล่มครั้งที่ 4 หลัง ‘ส.ส.พรรคประชาชน’ เห็นปธ.กดออดเรียกหลายครั้ง จนลุกถามหาซีกรัฐบาล
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม หลังที่ประชุมผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขนส่งทางราง พ.ศ…. และเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ….ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว
ทั้งนี้ ระหว่างที่จะมีการลงมติมาตรา 33 นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) หารือว่า ด้วยความที่เราเดินมาถึงจุดนี้แล้ว และพรรคฝ่ายค้านอยู่เป็นองค์ประชุมให้มาตลอด แม้ว่าวันนี้จะเป็นการพิจารณากฎหมายที่เป็นเรือธงของรัฐบาล เราอยากให้กฎหมายผ่านไปโดยเร็ว และตนเห็นผลสำรวจของนิด้าโพลพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นลดลงต่อสถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งคือที่ทำงานของพวกเรา เราคือผู้ที่พี่น้องประชาชนเลือกมาให้ทำหน้าที่ ตนไม่อยากเห็นสภาเดินไปแบบติดๆ ขัดๆ
โดย นายไชยา ได้ท้วงขึ้นมาว่า ท่านอยากสื่ออะไร ตอนนี้เรากำลังแสดงตน ขอความกรุณานิดหนึ่ง ทำให้ นายชุติพงศ์ ตอบกลับว่า “ท่านให้ผมพูดให้จบก่อนก็ได้ครับ จะได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด และขออนุญาตต่อ คือ ผมอยากให้พวกเราทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ และอย่างที่เห็นว่า ฝ่ายค้านเป็นองค์ประชุมให้ตลอด วันนี้หากทางรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินต่อจนกฎหมายฉบับนี้จบ เราพร้อมที่จะอยู่เป็นองค์ประชุมให้ แต่อยากสอบถามว่า ทางรัฐบาลจะอยู่เป็นองค์ประชุมให้หรือไม่ เพราะเห็นประธานกดออดหลายครั้งแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าองค์ประชุมเท่าไร อาจจะยังไม่ครบ”
นายไชยา ชี้แจงว่า ตอนนี้สมาชิกหลายคนกำลังรับประทานอาหาร ตนรออยู่ ตามข้อบังคับ รอสักพักหนึ่ง ขอความกรุณา เราก็เหนื่อยล้ากันพอสมควรแล้ว ให้รอสักครู่ ตนว่าอย่างนี้ได้หรือไม่ วันนี้เราพิจารณากันมาพอสมควรแล้วขอปิดประชุม ในเวลา 18.50 น. ระหว่างนั้นได้มีเสียงตะโกนแทรกขึ้นมาว่า “องค์ประชุมไม่ครบนี่”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุประธานในที่ประชุมชิงปิดประชุมระหว่างที่มีการเสนอนับองค์ประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3 กรกฎาคม วันที่ 9 กรกฎาคม และวันที่ 17 กรกฎาคม และครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นครั้งที่ 4