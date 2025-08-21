ภูมิธรรม แถลงจับบิ๊กล็อต ยาไอซ์ 700 โล – เชียงใหม่ ตราทุเรียน – พม่าไปไต้หวัน จ่อจับมือจีน-เวียดนามสกัด

ภูมิธรรมแถลงจับบิ๊กล็อต ยาไอซ์ 700 โล – เชียงใหม่ ตราทุเรียน – พม่าไปไต้หวัน จ่อจับมือจีน-เวียดนามสกัด ‘เลย’รวบได้อีก 500 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ว่า การจับกุมยาเสพติดในครั้งนี้ สามารถจับกุมได้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 01.12 น.
โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 335 สกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด บริเวณพื้นที่บ้านป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยานพาหนะ และขยายผลพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 28 กระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม รวม 700 กิโลกรัม พร้อมรถยนต์โตโยต้า ไทเกอร์ ตอนเดียว สีบรอนซ์ทอง ติดโครงเหล็ก ได้ของกลางยาไอซ์ 700 กิโลกรัม เป็นการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ Seal Stop Safe ของรัฐบาล และมีปฏิบัติการ No Drugs No Dealers หนุนเสริมให้ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยให้ทุกส่วนร่วมกันเพื่อให้ยุติปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดทุกระดับ
นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออย่างกว้างขวาง สะท้อนถึงความทุ่มเทเสียสละและความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ทำงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่องภายใต้ความเสี่ยง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดได้เข้ามาสู่สังคมไทย ทั้งนี้ เราดำเนินการเต็มที่ประสานต่างประเทศ ให้เลขาฯ ป.ป.ส. ประสานจีน เวียดนาม ลาวพูดคุยกัน แต่กัมพูชาจะพูดตรงนี้ยากเพราะยังมีปัญหากันอยู่
ด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ยาไอซ์ล็อตนี้มี Package เป็นตราทุเรียน เราได้ทำการตรวจโปรไฟล์ตราทุเรียน เคสนี้เป็นเคสที่ 6 ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งล็อตนี้ไม่ได้ใช้ที่เมืองไทย จากการตรวจสอบจะถูกส่งไปที่ไต้หวัน ซึ่งเราได้ประสานทางการข่าวทราบว่า ล็อตนี้ถูกส่งออกจากย่างกุ้ง จะไปไต้หวัน โดยพักยาที่อินโดนีเซีย จึงยืนยันว่ายาล็อตนี้เป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติเราต้องแก้ไขกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาเฮโรอีน ยาไอซ์ บ้านเราเป็นทางผ่านไปประเทศที่ 3 ซึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ ป.ป.ส. ได้ร่วมกับทางจีนและประเทศต่างๆ บูรณาการร่วมกันในลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าฯเลย เป็นประธานแถลงจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมกับยึดยาไอซ์กว่า 500 กิโลกรัม โดยมีหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ อ.ปากชมและ อ.เชียงคาน ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 01.35 น. เจ้าหน้าที่ชุดตรวจซุ่มพบรถเป้าหมายทั้ง 2 คัน ขับขี่มาจอดบริเวณซอยหน้าวัดหนองข่า ท้องที่บ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่ตามจุด มองเห็นภายในรถกระบะมีกระสอบสีดำ คล้ายกระสอบบรรจุยาเสพติด จึงแสดงตัวขอตรวจค้น แต่รถทั้ง 2 คันเร่งความเร็วหลบหนีไม่ยอมให้ตรวจค้น เจ้าหน้าที่จึงประสานตรวจจุดสกัด ก่อนสกัดรถยันและกระบะพบกระสอบสีดำ 12 กระสอบ จึงได้นำของกลางมายัง ร้อย ตชด.246 และประสานไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน จ.เลย เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 500 กก. เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมของกลางและรถเก๋งและรถกระบะ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงคาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป