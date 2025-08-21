นพดล ฟ้อง ติ่ง มัลลิกา ให้สัมภาษณ์ ใส่ร้ายปมเขาพระวิหาร ผ่านรายการทีวีดัง

นพดล เตรียมฟ้อง ติ่ง มัลลิกา หลังให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการทีวีดัง ใส่ร้ายปมเขาพระวิหาร
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“ฟังคุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกรายการทีวีเรื่องใหญ่รายวัน และสัมภาษณ์อีก 1 ช่อง โดยให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายผมด้วยความเท็จอย่างสิ้นเชิง หลายประเด็น
1.ใส่ร้ายด้วยความเท็จว่าผมยอมหรือทำให้คดีเขาพระวิหารไปขึ้นศาลโลกในปี 2554 ซึ่งเป็นเท็จครับ เพราะเขมรเอาคดีขึ้นสู่ศาลโลกในปี 2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ครับ ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี 2551
2.ใส่ร้ายว่าผมทำให้เสียเขาพระวิหาร ซึ่งก็โครตแห่งความเท็จครับ เพราะการดำเนินการของผมตอนเป็นรัฐมนตรีถูกต้อง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2558 ยกฟ้องผม และในคำพิพากษาบอกว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องตามสถานการณ์และประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในสิ่งที่ผมทำ ประเทศไทยไม่เสียสิทธิในดินแดน ไปอ่านคำพิพากษา คุณมัลลิกาท้าให้ผมฟ้อง ผมรับคำท้าและจะดำเนินการเร็วที่สุดครับ ลูกอิสานหลานย่าโมอย่างผมไม่เคยกลัวคนรังแกใส่ร้าย ผมสู้เสมอ”