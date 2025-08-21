แพทองธาร พร้อมครอบครัว เข้าเฝ้าสังฆราช โอกาสวันเกิด 39 ปี ก่อนศาลรธน.ไต่สวน

แพทองธาร พร้อมครอบครัว เข้าเฝ้า สังฆราช โอกาสวันเกิด 39 ปี ก่อนศาลรธน. ไต่สวนกรณีคลิปเสียง เอม พินทองทา บอก ภูมิใจในตัวน้องเล็กของบ้านทุกวัน เชื่อ เจตนาที่บริสุทธิ์-ความเสียสละ จะเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ปกป้องให้น้องผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 39 ปีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นั้น น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว โพสต์ภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร นายปิฎก สุขสวัสดิ์ ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์ น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ พร้อมระบุข้อความว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ครอบครัวของเราได้รับประทานพระวโรกาส เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหา สีมาราม นับเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่ง ในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ 39 ปี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนับเป็นสิริมงคลและเป็นบุญบารมีให้กับครอบครัวเราอย่างยิ่งค่ะ
อย่างไรก็ตาม น.ส.พินทองทา ยังโพสต์รูปภาพคู่กับ น.ส.แพทองธาร ระบุข้อความว่า แต่น้องรัก อย่างที่เคยบอกเสมอว่า พี่รัก และภูมิใจในตัวน้องเล็กของบ้านทุกวัน ตั้งแต่เติบโตด้วยกันมา 39 ปี น้องเป็นคนเข้มแข็งเสมอ (ปนดุบ้าง) และมักจะทำทุกอย่างด้วยใจ พูดตรงไปตรงมา ชัดเจน จนบางทีพี่ต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นตกใจในความชัดเจนได้ น้องเป็นคนทุ่มเททำทุกอย่างด้วยความเต็ม 200% โดยเฉพาะเรื่องปกป้องคนที่รัก น้องจริงใจและใจดีมากๆ อาจจะไม่ ง่ายที่จะมองออกจากบุคลิกที่เข้มแข็งของน้องแต่พี่มั่นใจ ว่าถ้าถามทุกคนที่ใกล้ชิด จะรู้และพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ แน่นอน ซึ่งพี่อบอุ่นทุกครั้งที่ไปไหน เราไปด้วยกันตัวติดกันเหมือนฝาแฝด
น.ส.พินทองทา ระบุต่อว่า วันเกิดปีนี้เช่นเคย พี่ขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ มีสติและทำทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ตั้งใจทุ่มเท ทำเพื่อประเทศและทุกคนแบบที่น้องทำมาตลอด พี่เชื่อมั่นว่า “เจตนาที่บริสุทธิ์ และความเสียสละ ของน้องจะเป็นบุญอัน ใหญ่หลวงที่ปกป้อง ให้น้องผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดี” วันนี้หรือวันไหนๆ เมื่อไหร่หันมาจะเจอพี่และคนที่รักและมั่นใจในตัวน้องอีกมากมายนะ ส่งพลังและกำลังใจให้เจ้าของวันเกิด ในวันนี้ค่ะ สุขสันต์วันเกิดจ้า รักเธอเสมอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สภาผู้บริโภค เปิดสิทธิลูกค้า NETA ผ่อนไม่ไหว-ไม่ค้างค่างวด คืนรถไฟแนนซ์ได้ตามกฎหมาย
- พบศีรษะมนุษย์ 6 ราย ถูกตัดทิ้งข้างถนน ในเม็กซิโก ตร.เผยที่เกิดเหตุ พบผ้าห่ม มีข้อความข่มขู่
- เชลซีรับข้อเสนอบียาร์รีลยื่นซื้อเวก้า ยอดขายนักเตะซัมเมอร์นี้จ่อทะลุ 1.1 หมื่นล้าน!
- ตร.บุกรวบ เด็กชายวัย 14 ลวงเพื่อนหญิงวัยเดียวกันไปย่ำยี หลังหลบหนีนาน 2 เดือน