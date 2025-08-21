รัฐบาลเปิด Sandbox “TouristDigiPay” ทดสอบระบบชำระเงินใหม่ แปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาท ให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายทั่วไทย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ด้วยการเปิดตัวโครงการ “TouristDigiPay” ซึ่งเป็นการทดสอบระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ภายใต้ Sandbox เพื่อเพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองเป็นเงินบาท และนำไปใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการในประเทศไทยได้อย่างง่ายและปลอดภัย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยว แต่ไม่ใช่การส่งเสริมให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางการชำระเงินโดยตรง ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมยังคงได้รับชำระเป็นเงินบาทตามปกติ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการ e-Money ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งการทำความรู้จักตัวตนผู้ใช้บริการ (KYC) และการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า (CDD) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการนำระบบไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ โครงการ TouristDigiPay จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox เป็นระยะเวลา 18 เดือน ก่อนประเมินผลประสิทธิภาพและความเหมาะสม เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการขยายผลต่อไปหรือไม่ คาดว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ท้องถิ่น และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมทางการเงินให้ก้าวทันโลกภายใต้กรอบกฎหมายที่รัดกุม
“โครงการนี้คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยของรัฐบาล ช่วยสร้างความปลอดภัยให้ระบบการเงิน และเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนว่า ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าอย่างมั่นคง ทันสมัย และแข่งขันได้ในเวทีโลก” นางสาวศศิกานต์กล่าว