อิ๊งค์ ถึงศาลรธน. ไต่สวน คดีคลิปเสียงฮุนเซน พี่สาว-สามี ให้กำลังใจ
เมื่อเวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะผู้ถูกร้องคดี กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน เดินทางถึงศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับนพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ติดตามผู้ถูกร้อง เพื่อให้ปากคำตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคล 2 ปาก มีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรมว.วัฒนธรรม มารอรับประตูทางเข้าศาล
โดย น.สแพทองธาร สวมชุดสูทเสื้อกางเกงสีดำ มีสีหน้าสดชื่น หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนและพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิดอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่จะเซ็นชื่อใน ฐานะพยาน และตรวจสัมภาระสิ่งของตามขั้นตอนและฝากกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไว้กับเลขาฯส่วนตัว โดยนำเพียงปากกาติดตัวเข้าห้องพิจารณาคดี
โดยก่อนเดินเข้าห้องพิจารณาคดี ได้พูดคุยกับนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และน.ส.พิณทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว ที่มาให้กำลังใจ และเป็นผู้รับฟังการพิจารณาคดี โดยทั้งคู่ฝากอุปกรณ์สื่อสารไว้เช่นเดียวกัน
จากนั้น เวลา 10.00 น.นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะพยาน เดินทางมาถึงศาลโดยเซ็นชื่อและตรวจสัมภาระก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี โดยผู้สื่อข่าวน.ส.แพทองธาร ว่ากำลังใจยังดีอยู่หรือไม่ โดยนายกฯหันมายิ้ม โดยไม่ได้ตอบคำถาม