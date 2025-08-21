โฆษกวิปวุฒิฯ โต้ข่าวส.ว. จ่อคว่ำงบ’69 ยันไม่จริง เหน็บพวกมโน ใช้จินตนาการ 

‘โฆษกวิปวุฒิฯ’ โต้ สว.คว่ำงบ 69 ไม่เป็นความจริง เผยเตรียม 1-2 ก.ย.นี้ บอก ไม่มีข่มขู่ให้ลงมติใดๆ แล้วแต่เอกสิทธิ์แต่ละคน เหน็บ คนกล่าวหา มโนสำคัญกว่าข้อเท็จจริง
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงการประชุมวุฒิสภาว่า วุฒิสภาจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ โดยกำหนดเนื้อหาการพิจารณาออกเป็น 4 ภัย คือ 1.ภัยเศรษฐกิจ เช่น หนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชนลดลง ราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ 2.ภัยความมั่นคง เช่น ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา ความไม่สงบในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งที่เกิดซ้ำซาก รวมถึงสารพิษที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และ 4.ภัยทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด พนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน ซึ่งหากดูจากร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าไม่ได้สะท้อนการแก้ปัญหาทั้ง 4 ด้านเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ของวุฒิสภา จะสรุปประเด็นและข้อสังเกตต่างๆ รายงานภายในวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้เพื่อส่งให้ประธานวุฒิสภา บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดยสว.จะพิจารณาทั้ง 3 วาระรวดอย่างเร่งด่วนและอยู่ภายใต้กรอบของระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 143 ที่กำหนดให้พิจารณาภายในระยะ 20 วัน
“ขอยืนยันว่า กรณีที่มีการกล่าวหาว่าวุฒิสภาจะมีมติคว่ำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริง แต่อย่างใด เพราะการพิจารณาพ.ร.บ.ครั้งที่ผ่านมาถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภา แต่ละคนมาโดยตลอดไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือใช้อำนาจใดๆ ในการลงมติ” นายพิสิษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า จะมีการดำเนินการอย่างไรกับคนที่กล่าวหา นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนขอตอบในฐานะส่วนตัว ซึ่งตนเคยอ่านวลี วลีหนึ่งที่บอกว่า Imagination is more important than knowledge ซึ่งตนไม่เคยเข้าใจประโยคนี้ถ่องแท้เท่าวันนี้ คือจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้ ผู้ที่กล่าวหา ตนคิดว่า หากจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือมโนสำคัญกว่าข้อเท็จจริงที่ตนแจ้งไป ส่วนการที่จะไปตอบโต้อะไรต่างๆ ตนคิดว่าไม่มีความจำเป็น
เมื่อถามว่า ในวุฒิสภาไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลยใช่หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มี ย้ำว่าใครจะโหวตอย่างไร ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน