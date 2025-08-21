การเมือง

วิสุทธิ์ มั่นใจ นายกฯ บริสุทธิ์ ย้ำส.ส.พท.อยู่ให้กำลังใจในสภา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญในคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.วัฒนธรรม พรรคเพื่อไทยมีความกังวล หรือมีการให้กำลังใจอย่างไรบ้าง ว่า ยืนยันว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีด้วยการอยู่ประชุมสภาฯ เชื่อมั่นว่า นายกฯมีกำลังใจที่ดีอยู่แล้ว เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

“ไม่มีใครไปไหนในวันนี้ ทุกคนอยู่ในห้องประชุมสภาฯ ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้ เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ และความดีของนายกฯต่อประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ผมคงไปคาดเดาเรื่องศาลไม่ได้ แต่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมั่นในนายกฯ ว่าจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอน”นายวิสุทธิ์ กล่าว