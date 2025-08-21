วิสุทธิ์ รับเป็นคนขอเอง ให้ปธ.ปิดประชุม ไม่ใช่องค์ล่ม ยันสงสาร ส.ส.เหนื่อยมาก ผ่านกม.ร้อยมาตรา

“วิสุทธิ์”แจงเป็นคนขอให้ ”ไชยา” ปิดประชุมสภาฯเอง ไม่ได้หนี้นับองค์ อ้าง ส.ส.มุสลิม 30 คนไปทำละหมาด เชื่อฝ่ายค้านไม่ได้เล่นเกม ย้ำสส.ทำงานกันหนักมาก
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯคนที่ 1 ชิงปิดประชุมไปก่อนนับองค์ประชุม ว่า ตนเห็นข่าวการประชุมสภาฯแล้วก็ตกใจ ว่ารองประธานสภาฯคนที่หนึ่งปิดประชุมหนีการนับองค์ประชุม แต่การประชุมยังไม่มีการนับองค์ประชุม เพราะเราได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง ซึ่งทุกคนได้เห็นแล้วว่า มีกว่า 165 มาตรา และมีการลงมติตลอดเวลา
“เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สภาฯทำงานกันหนักมาก ไม่ว่าจะฝ่ายค้าน หรือรัฐบาล ทุกคนทุ่มเทกันเต็มที่ ปัญหาคือบางมาตรามีคนแปรญัตติ ขณะที่บางมาตราไม่มีการแปรญัตติ และมีคนอภิปราย เพียง 1-2 คนเท่านั้น เหนื่อยกันมาก แทบจะหาทางออกไปทานข้าวไม่ได้ บางคนที่ไปห้องน้ำก็บ่นว่า กลับมาแทบไม่ทัน เพราะมีการกดออดตลอด” นายวิสุทธิ์ กล่าว
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อจบการพิจารณา พ.ร.บ.ของส่งทางรางไปแล้ว เราก็มองว่าเยอะแล้ว แต่ก็มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมต่ออีก ซึ่งไปไกลมากแล้ว แต่ทุกคนยังสู้อยู่ ก็สงสารเพราะทุกคนเหนื่อยมาก พิจารณาไปถึง 39 มาตรา จาก 54 มาตรา ตนจึงเดินไปบอกกับประธานในที่ประชุมว่า ขออนุญาตปิดการประชุม เพราะวันนี้ทำงานหนักมากแล้ว และเนื่องจาก ส.ส.มุสลิม จะประกอบศาสนกิจ หรือการละหมาด จึงขออนุญาตตนว่า ต้องออกไปตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตนจึงขอไว้ว่า ขอให้อยู่ถึงเวลา 18.00 น. แต่เมื่อถึงเวลา 18.40 น.ก็ยังพิจารณาไม่เสร็จ ตนจึงมองว่า ส.ส.เขาควรประกอบศาสนกิจ ซึ่งทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ตนจึงเดินไปบอกประธานเองว่า ขอปิดการประชุม ให้ทุกคนได้พักบ้าง เพราะหนักกันมาทั้งวัน
”ขอบคุณส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ การปิดประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ไม่ใช่เพราะประธานอยากปิด แต่ผมเป็นคนไปร้องขอ เพราะหากขาด ส.ส.มุสลิมไป 30-40 คน ก็จะเป็นปัญหาเรื่ององค์ประชุมอีก แม้ว่า ฝ่ายค้านอยากจะให้พิจารณาต่อ แต่ทุกคนก็เห็นว่า เราทำงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ชิงปิดก่อน เพื่อไม่ให้องค์ประชุมล่ม ทั้งนี้ผมมองว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่า และไม่มีการเล่นการเมือง ฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน” นายวิสิทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า หากรอบหน้าฝ่ายค้านชิงขอนับองค์ประชุมก่อนเวลาช่วงเย็น จะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เชื่อว่าฝ่ายค้านคงไม่ได้เล่นเกมอะไร ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการลงคะแนนร้อยกว่าครั้งถือว่า หนักที่สุดแล้ว เราทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ เพราะอยากให้กฎหมายตั๋วร่วมไปถึงพี่น้องประชาชน ให้ได้ใช้ตั๋ว 20 บาทตลอดสาย เพราะเป็นความหวังของประชาชนรากหญ้า ที่จะใช้รถไฟฟ้า