กลุ่มรวมพลังแผ่นดิน ปักหลักชุมนุมหน้ารัฐสภา เรียกร้องนายกลาออก-ยกเลิก MOU 43-44

กลุ่ม รวมพลังแผ่นดิน ปักหลักชุมนุมหน้ารัฐสภา เรียกร้องยกเลิก MOU 43-44 ทำประเทศไทยเสียผลประโยชน์ หลัง ‘ภูมิใจไทย‘ เตรียมเสนอเรื่องด่วนต่อที่ประชุม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา กลุ่มรวมพลังแผ่นดิน ปกป้องอธิปไตย นัดชุมนุมที่ลานประชาชน อาคารรัฐสภา เพื่อแสดงพลังเรียกร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายกเลิก MOU 43 และ MOU 44 เนื่องจากที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ มีวาระการประชุมในเรื่องนี้ โดยบรรยายกาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีมวลชนมาปักหลักฟังการปราศรัย พร้อมนำธงชาติไทยมาโบก และป้ายข้อความเรียกร้องให้ยกเลิก MOU ดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
สำหรับกำหนดการในวันนี้ แกนนำจะสลับกันขึ้นปราศรัย อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ์, นายพิชิต ไชยมงคล, นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์, นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม โดยจะยุติการชุมนุมในเวลา 17:00 น. รวมถึงจะมีการยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ และตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อขอให้ยกเลิก MOU 43 – 44
ขณะที่ นายพิชิต เปิดเผยว่า วันนี้มาสื่อสารถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย จะเสนอเรื่องขอให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 ต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตรงกับข้อเรียกร้องของพวกเรา เพราะ MOU ดังกล่าวทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อน และข้อพิพาทกับกัมพูชา เพื่อให้เกิดการเจรจาใหม่แบบทวิภาคี โดยให้ทางการไทยเสนอแผนที่ 1:50,000 โดยจะยืนหนึงสือถึงประธานรัฐสภา และตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวาระพิเศษเกี่ยวกับ MOU 43 และ MOU 44
ส่วนคำพูดของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในคลิปเสียงกับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นเจตนาดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความสันตินั้น นายพิชิต กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่ง น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะประชาชนได้รับฟังคลิปเสียง และตัดสินไปแล้ว โดยการออกมาชุมนุมแสดงพลัง เพราะคำพูดในคลิปเป็นผลดีต่อประเทศไทยเลย ดังนั้นในทางการเมืองนายกรัฐมนตรีไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินสามารถลาออกได้ทันที
ส่วนที่มีการชี้แจงว่าเป็นเทคนิคการเจรจานั้น นายพิชิต มองว่า เป็นข้ออ้าง เพราะไม่ใช่เทคนิคการเจรจาเพื่อประเทศชาติที่จะควรมาด้อยค่าบุคลากรภายในประเทศตัวเอง แต่เป็นเทคนิคในการรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนเองมากกว่า
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า คิดว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตำแหน่งก่อนจะมีคำพิพากษาในวันที่ 29 สิงหาคม นี้หรือไม่ นายพิชิต ระบุว่า ตนคิดว่านายกรัฐมนตรีควรจะลาออก ซึ่งเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ลาออก เสมือนเป็นเอกฉันท์ไปแล้วที่ขอให้นายกฯ ลาออก
นายพิชิต กล่าวต่อว่า สภาฯ ควรไตร่ตรองให้ดี เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก MOU ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ฝ่ายนิติบัญญัติควรจะมีท่าที และวางกรอบกติกาของไทยจากฝ่ายนิติบัญญัติกันใหม่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติให้มากที่สุด
ทั้งนี้ หากที่ประชุมสภาฯ ไม่สามารถยกเลิก MOU ดังกล่าวได้ จะมีท่าทีต่อไปอย่างไร นายพิชิต กล่าวว่า พอจะเป็นข้อเรียกร้องที่จะกลับไปสู่ฝ่ายบริหารในการยกระดับต่อ ซึ่ง MOU ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ เราก็จะรวมตัวเรียกร้องกันต่อไป