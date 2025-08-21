กมธ.โอนธุรกิจกองทัพ ปิดเล่มรายงาน ไร้งบการเงินช่อง 5 จิรัฏฐ์ รับขอมา 17 เดือน ทบ.ยันโปร่งใส แต่ไม่ยอมให้

กมธ.โอนธุรกิจกองทัพ ปิดเล่มรายงาน ไร้งบการเงินช่อง 5 จิรัฏฐ์ยันขอมา 17 เดือน ทบ.ไม่ยอมให้ ใช้ปากเปล่า ยืนยันความโปร่งใส่
ช่อง 5 – เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพ ได้เผยผ่าน แอพพลิเคชั่น X ว่า ช่อง 5 ไม่ยอมเปิดเผยงบการเงิน กมธ.โอนธุรกิจกองทัพของบการเงินจาก ช่อง 5 เรื่อยมา มากกว่า 17 เดือน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก จึงใช้วิธีอ้อมไปขอที่ กสทช. เพราะช่อง 5 ต้องยื่นกสทช.เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติทุกปี
วันนี้กมธ.โอนธุรกิจกองทัพประชุมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดเล่มรายงาน และได้รับหนังสือจากกสทช.ว่า กองทัพบก ไม่ยินยอมให้เปิดเผย โดยอ้างว่า เคยชี้แจงต่อกมธ.แล้ว ซึ่งความจริงกองทัพบกเคยมาชี้แจงเพียงปากเปล่า และไม่ได้ชี้แจงงบการเงินแต่อย่างใด
สรุปก็คือ กมธ.ทำงานมาครบ 17 เดือน สรุปปิดเล่มรายงานการศึกษา โดยไม่มีข้อมูลการเงินของช่อง 5 แต่กองทัพบกก็ยังยืนยันความโปร่งใสของการดำเนินกิจการช่อง 5 แบบปากเปล่าต่อไป