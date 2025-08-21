10โมงเช้า พรุ่งนี้ ศาลนัดตัดสิน คดี112 ทักษิณ ออกข้อกำหนดสื่อ ไม่อนุญาตเข้าฟังการพิจารณา

ชี้ชะตาวันพรุ่งนี้ ศาลอาญานัดตัดสินคดี 112 ทักษิณ พร้อมออกข้อกำหนด สื่อมวลชนทำข่าวในบริเวณที่จัดไว้ และไม่อนุญาตให้เข้าฟังการพิจารณา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1860/2567 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ จากกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
โดยก่อนหน้านี้ศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม และสืบพยานจำเลยในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ได้นำนายธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนักกฎหมายชื่อดัง และตัวของนายทักษิณ ขึ้นเบิกความ โดยการสืบพยานทั้ง 4 นัดเป็นการพิจารณาแบบลับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง และตัวนายทักษิณได้มีการเดินทางเข้ามาฟังการสืบพยานด้วยตนเองทุดนัด โดยมีนักการเมืองคนสำคัญและบุคคลในครอบครัวมาให้กำลังใจอีกด้วย
ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการนัดฟังคำพิพากษาของคดีนี้ในเวลา 10.00 น. คาดว่าอาจจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนนายทักษิณเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าตัวจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกับวันที่ศาลนัดสืบพยานทั้ง 4 นัดก่อนหน้า
ทั้งนี้ทางศาลอาญาได้ออกข้อกำหนดให้สื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวต้องทำใบขออนุญาตทำข่าวในบริเวณศาลอาญาก่อนถึงวันพิจารณาคดี รวมถึงออกข้อกำหนดในการเก็บภาพได้แค่บริเวณที่ทางศาลอาญากำหนดไว้เท่านั้น รวมถึงติดบัตรสื่อมวลชนชั่วคราวตลอดเวลาที่ทำข่าวบริเวณศาลอาญา และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟังในห้องพิจารณา