กองทัพเรือ รับมอบปืนใหญ่ 155 มม. ระยะยิง 40 กม. 6 นัดต่อนาที เสริมกำลังรบหลัก

เสริมเขี้ยวเล็บ! กองทัพเรือรับมอบปืนใหญ่ 155 มม. (ATMG ) แบบอัตราจร ระยะยิง 40 กม. อัตราการยิง 6 นัดต่อนาที เสริมสร้างกำลังรบหลัก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ณัฐพล เดี่ยววานิช ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ผู้แทนผู้บัญชาการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม. แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) จากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม โดยมีพลเรือตรี ทวี วงศ์วาน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ
โครงการจัดหาปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม. แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมของผลงานวิจัยด้านยุทโธปกณ์ของทหารให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ และหน่วยที่ใช้งาน มีมาตรฐาน นำไปผลิตใช้ในราชการและส่งเสริมในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างกำลังรบหลักของกองทัพเรือ และการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก สำคัญในการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจัดหาปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม.แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาอำนาจอธิปไตยทางบกของประเทศ
สำหรับการจัดหาในครั้งนี้เป็นการผูกพันงบประมาณระหว่างปีงบประมาม 2566 ถึง 2568 รวม 3 ปี โดยให้ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นหน่วยจัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณแทน กองทัพเรือ ในวงเงิน 929,486,100.00 บาท
ปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม.แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) ประกอบด้วย ระบบปืนใหญ่ จำนวน 6 กระบอก สำหรับกองร้อย ระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ ระบบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ อะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้ดำเนินการผลิตในประเทศไทย โดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ร่วมกับบริษัท Elbit Systems ของอิสราเอล บูรณาการระบบ ATMOS เข้ากับรถบรรทุก Tatra 6×6 จากสาธารณรัฐเช็ก มีระยะยิงไกลกว่า 40 กม. และอัตราการยิง 6 นัดต่อนาที การใช้งานจริงในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญด้านความมั่นคง และสะท้อนความก้าวหน้าของไทยในการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการทดสอบทดลองตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ กำลังพลของกองทัพเรือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งสามารถส่งมอบให้แก่ กองทัพเรือในวันนี้
โดยพิธีรับมอบในครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเอกสารและของที่ระลึกจาก พล.ท.ประจักรา วิไลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จากนั้นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือได้ส่งมอบต่อให้กับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อประจำการใช้ในราชการต่อไป
