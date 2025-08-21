การเมือง

เสธ.ต๊อด อัดกัมพูชา หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ เรียกร้องทำตามข้อตกลง หยุดปลุกปั่นคนเขมร

เสธ.ต๊อด ไม่ทน อัด พล.ท.มาลี หยุดเล่นบทผู้ถูกกระทำ ซัดกัมพูชาละเมิดหยุดยิง วางทุ่นระเบิด ปั่นเฟคนิวส์ ยั่วยุ ปลุกระดมคนกัมพูชา ใช้โดรนสอดแนมไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) จากกรณีที่ พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาแถลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่า “กัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงหลังการประชุม GBC ที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เผยแพร่และไม่สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือนใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมถึงการเรียกร้องให้ไทยส่งคืนทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกจับกุมตัวกลับสู่กัมพูชาด้วย” นั้น

ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หากมองภาพตามสถานการณ์จริงแล้ว กลับกันควรเป็นฝ่ายไทยที่ต้องออกมาดำเนินการเรียกร้องเรื่องดังกล่าวต่างหาก เนื่องจากยังคงพบว่ากัมพูชามีความพยายามในการดำเนินการต่างๆ ที่แสดงถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทั้งหลักฐานการใช้ทุ่นระเบิด PMN-2, การตรวจพบอากาศยานไร้คนขับบินลาดตระเวนบริเวณชายแดน รวมถึงการแสดงท่าทียั่วยุ หรือตอบโต้ในกิริยาที่ไม่เหมาะสมของทหารกัมพูชาต่อทหารไทย ดังเช่นภาพที่ปรากฏเมื่อทหารกัมพูชาเข้ามาโวยวายประท้วงในระยะประชิดต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ Interim Observer Team (IOT) ที่เดินทางไปสังเกตการณ์พื้นที่ที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ส.ค.68 ที่ผ่านมา

การกระทำข้างต้นล้วนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชายังคงมีการดำเนินการที่ขัดหรือละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงในหลายประเด็น หากกัมพูชาต้องการปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการหยุดยิงจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ตามที่ได้ออกแถลงการณ์มานั้น จึงขอเรียกร้องกลับต่อฝ่ายกัมพูชาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ขอให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด รวมถึงการหยุดใช้อาวุธ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ลอบทำร้ายฝ่ายไทย และหยุดเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ ทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทย ทั้งจากฝั่งภาครัฐ หรือการใช้ภาคประชาชนเป็นตัวแทนในการสื่อสารและแสดงออก ตลอดจนหยุดการแสดงท่าทียั่วยุ ด้วยการปลุกระดมหรือปลุกปั่นชาวกัมพูชา และเพิ่มเติมกำลังทหารบริเวณพื้นที่ชายแดน รวมถึงการใช้โดรนบินสอดส่องรุกล้ำน่านฟ้าไทยด้วย

อีกทั้งหยุดกล่าวอ้างหรือแสดงออกว่าเป็นผู้ถูกกระทำต่อกรณีของเชลยศึกทั้ง 18 นาย เนื่องจากกัมพูชาทราบดีอยู่แล้วว่าการปฏิบัติต่อเชลยศึกของฝ่ายไทยเป็นไปตามข้อกำหนดในอนุสัญญาเจนีวา และหลักมนุษยธรรมสากล รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) หรือองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถเข้าดูและตรวจสอบความเป็นอยู่ของทั้ง 18 นายได้ตามแต่สะดวก อย่างเหมาะสมและเปิดเผย

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี และสอดรับการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ

