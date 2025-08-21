งงทั้งสภา! ปธ.สั่งปิดดื้อๆ ทั้งที่ญัตติด่วน MOU จ่อเข้า ด้าน วิสุทธิ์ งงด้วย องค์ประชุมก็ครบ 

งงทั้งห้องประชุม “ไชยา”สั่งปิดประชุมดื้อๆ หนีถกญัตติด่วน เอ็มโอยู43และ44 “ประธานวิปรัฐบาล” ยังงง ยันไม่ได้ส่งสัญญาณให้ปิดประชุม ขณะที่ “ไชยา”อ้างเป็นข้อตกลง 2 ขอปิดประชุมเอง
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ภายหลังจากการพิจารณากระทู้ถามสด และกระทู้ถามทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสู่วาระพิจารณารับทรารายงานการประชุม เรื่องรายงานประจำปี 2567 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีการตกลงระหว่างวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านแล้วว่า หลังจากจากเสร็จสิ้นวาระรับทราบการประชุมแล้ว จะเข้าสู่การประชุมลับ เพื่อพิจารณาญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยู 43 และ 44 ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย แต่ปรากฏว่า ภายหลังที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายไชยา สั่งปิดประชุม ในเวลา 14.59 น. สร้างความงุนงงให้กับสมาชิกที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า จะพิจารณาญัตติด่วนเรื่องเอ็มโอยู 43 และ 44
ด้าน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ว่า ยังงงๆอยู่เหตุใด นายไชยาสั่งปิดประชุม ตนเพิ่งกินข้าวเสร็จ กำลังเดินเข้าห้องประชุม แต่นายไชยาสั่งปิดประชุม ทั้งที่วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า หลังเสร็จสิ้นวาระรับทราบรายงานการประชุม จะประชุมลับพิจารณาญัตติด่วนเรื่องเอ็มโอยู 43 และ 44 ยังไม่รู้เพราะเหตุใดจึงสั่งปิดประชุม ยืนยันตนไม่ได้ส่งสัญญาณให้ปิดประชุม และองค์ประชุมก็ไม่ได้มีปัญหา นายไชยาอาจมองว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สมาชิกพิจารณาการประชุมมาหนักพอสมควรแล้ว จึงสั่งปิดประชุมเร็วในวันที่ 21 สิงหาคม
“เรื่องนี้อาจเป็นการคาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสาร ไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่น หรือไม่ให้พูด ไม่ยากโทษใคร เชื่อว่าทำความเข้าใจกันได้ เพราะเรื่องนี้ตกลงกันแล้วว่า จะให้มีการอภิปราย แต่ไม่ได้ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการสามัญรับไปดำเนินการ ”นายวิสุทธิ์ กล่าว
ขณะที่ นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่สั่งปิดประชุมเพราะได้รับการประสานงานจากวิปรัฐบาลว่า ได้หารือกับวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วว่า หากหมดวาระการรับทราบการประชุมแล้ว ให้ปิดประชุม ตนก็ดำเนินการตามที่แจ้งมา
ผู้สี่อข่าวถามว่า วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านบอกว่า ไม่ทราบเรื่องการสั่งปิดประชุม เพราะตกลงกันแล้วว่า จะพิจารณากันต่อเรื่อง เอ็มโอยู 43 และ 44 นายไชยา กล่าวยืนยันว่า ตนได้รับการประสานมาแบบนี้ ให้ปิดประชุม เพราะวิป 2ฝ่ายได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เราก็ประชุมกันมาหนักหนาพอสมควรแล้ว ยืนยันว่า ไม่มีใครส่งสัญญาณมาให้ปิดประชุม แต่ดำเนินการตามข้อตกลงของวิป 2ฝ่าย