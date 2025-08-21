ณัฐชา ฉะ การเคหะยกตึกรัฐให้เอกชนฟันกำไร แถมของบ 300 ล. ซ่อมให้ เดือด เลื่อนแจงยกทีม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาการให้เช่าเหมาอาคารของการเคหะแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงการแถลงข่าวกรณีตรวจสอบโครงการเช่าเหมาอาคารของการเคหะแห่งชาติ ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนโดยรัฐ ที่อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีใจความดังนี้
การเคหะฯ กลัวความจริง เลื่อนชี้แจงยกทีม ไม่ยอมเปิดเอกสาร ปมยกอาคารรัฐให้เอกชนฟันกำไร
คณะอนุกรรมาธิการได้มีการนัดหมายผู้ว่าการ รองผู้ว่า ผู้ช่วยผู้ว่าฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของการเคหะแห่งชาติ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม เมื่อทุกคนขอเลื่อนเข้าชี้แจงพร้อมกันทั้งหมดถึง 5 ฉบับ โดยอ้าง “ติดภารกิจ” ขณะที่เอกสารสำคัญที่อนุกรรมาธิการร้องขอก็ยังไม่ได้รับ
“นี่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส แต่เป็นการถ่วงเวลาและปิดบังความจริง สะท้อนว่าการเคหะแห่งชาติกลัวจะถูกเปิดโปงว่า มีการนำอาคารที่สร้างด้วยภาษีประชาชนไปยกให้เอกชนหากำไร โดยรัฐไม่ได้ประโยชน์แม้แต่น้อย” นายณัฐชากล่าว
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเบื้องต้น พบว่า การเคหะแห่งชาติยกอาคารของรัฐให้เอกชนถึง 11 ราย เช่าเหมาอาคารรวม 51 โครงการ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี โดยเอกชนไม่ต้องลงทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซม แต่กลับเก็บค่าเช่าต่อจากประชาชนในราคาสูงกว่าราคาประมูลหลายเท่าตัว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อสงสัยว่า บริษัทที่ได้รับสิทธิหลายรายมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
นายณัฐชา กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ การเคหะแห่งชาติยังของบประมาณปี 2569 อีกกว่า 300 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ปล่อยให้เอกชนเช่าไปแล้ว เท่ากับว่าประชาชนต้องจ่ายภาษีให้รัฐนำไปซ่อมอาคารที่เอกชนเอาไปทำกำไรโดยตรง
“วันนี้ผู้ว่าการการเคหะฯ ต้องตอบให้ได้ว่า ทำไมถึงไม่สามารถส่งเอกสารและเข้ามาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการได้ การหนีสภาแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการยอมรับว่า การบริหารจัดการที่ผ่านมามีปัญหา” นายณัฐชา กล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า ขั้นตอนต่อไปคณะอนุกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อยื่นต่อหน่วยงานอิสระ เช่น ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย และมีการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนโดยนักการเมืองหรือไม่