กมธ.นิรโทษฯ หาช่องบรรเทาโทษ คดี 112 ให้เยาวชน คุยยาว 3 ชม. นัดโหวตตัดสิน

เยาวชนมีลุ้น! ‘กมธ.นิรโทษฯ’ หาช่องช่วยคดี 112 ‘ประธานเต้น’ นัดลุยโหวต 28 ส.ค.นี้
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสร้างสังคมสันติสุข พ.ศ… ที่มี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาเนื้อหาในมาตรา 3 ว่าด้วยไม่นิรโทษกรรมให้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณาเกือบ 3 ชั่วโมง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะแก้ไขอย่างไร
ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะมีการนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 13.00 น. โดยเมื่อเปิดประชุม จะขอลงมติมาตรา 3 ทันที เนื่องจากมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว
จากนั้น เวลา 16.00 น. นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ โฆษกกมธ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อความเดิมในมาตราดังกล่าว และมีการเสนอแนวคิดต่างๆ ว่าแม้จะนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ได้ ก็จะพยายามหาวิธีการอื่น เพื่อช่วยบรรเทาความขัดแย้ง เพราะเป้าหมายสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการสร้างเสริมสังคมสันติสุข เหมือนเป็นการเปิดประตูมาตรา 112 ที่เป็นความขัดแย้งของสังคม จะแก้ไขปัญหาอย่างไร อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีการระมัดระวังที่จะแก้ไขไม่ให้ขัดต่อหลักการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการตีตกกฎหมายหรือนำกฎหมายไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
“ในที่ประชุมมีการพูดถึงแนวทางต่างๆมากมาย เช่น หากนิรโทษกรรม มาตรา 112 ไม่ได้ จะมีลดโทษได้หรือไม่ หรือบรรเทาโทษ หรือปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่ ซึ่งกมธ.จะต้องมีการหารือกันต่อไป“ นายวีรพัฒน์ กล่าว
ด้าน น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกฯ กล่าวว่า สำหรับมติที่ประชุมให้ปรับแก้ข้อความในมาตรา 3 คือ 12 ต่อ 11 เสียง ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาว่าจะปรับแก้รูปแบบใด โดยที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเสนอข้อเสนอไว้ 4-5 ข้อเสนอ เช่น ต่อท้ายมาตรา 3 ว่า มิให้บังคับใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นต้น ย้ำว่า มาตรา 3 ยังไม่จบต้องมีการพิจารณากันอีกครั้ง
“สิ่งหนึ่งที่ที่ประชุมเห็นตรงกันคือเด็ก และเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีจำนวนมาก ไม่ได้คิดร้ายกับประเทศนี้ เพียงแค่เห็นต่างกับผู้มีอำนาจเท่านั้น ซึ่งข้อยกเว้นของมาตรา 3 อาจทำให้ปิดโอกาสในการได้รับนิรโทษกรรม” น.ส.พนิดา กล่าว