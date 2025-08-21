การเมือง

สุทิน มองคดี ‘ทักษิณ-อิ๊งค์’ ไม่มีปัญหา ความสุจริตเป็นเกราะกำบัง ชี้รุ่นเก๋าพท.รู้สึกเฉยๆ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงคดี ม.112 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ศาลจะตัดสินในวันที่ 22 ส.ค.ว่า คิดว่าไม่มีปัญหา เพราะความสุจริตจะเป็นเกราะป้องกำบัง

เมื่อถามถึงคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม นายสุทินกล่าวว่า เช่นเดียวกัน ความสุจริตตรงไปตรงมาน่าจะเป็นสิ่งที่ศาลหยิบมาพิจารณา

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีการเตรียมการรับมืออย่างไรไว้บ้าง นายสุทินกล่าวว่า ตอนนี้ไม่ได้มีแผนหนึ่งแผนสองอะไร ว่าไปตามสถานการณ์ โดย ส.ส.ในพรรคก็คุยกันบ้าง แต่ไม่ได้เป็นวาระให้มาประชุมหรืออะไร น้ำเสียงส่วนใหญ่เป็นปกติ แต่มี ส.ส.หน้าใหม่บางคนที่กังวลบ้าง แต่คนรุ่นเก่าที่ผ่านสถานการณ์เข้มข้นมาเยอะๆ รู้สึกเฉยๆ

เมื่อถามว่า ประเมินอายุรัฐบาลอย่างไร นายสุทินกล่าวว่า เป็นสไตล์การเมืองไทย ถามว่าจะครบเทอมหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้ แต่คิดว่าเราก็น่าจะมีโอกาสทำงานให้กับประเทศอีกไม่น้อย จนประชาชนได้เห็นการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น

เมื่อถามถึงคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทย นายสุทินกล่าวว่า คะแนนนิยมของพรรคมีขึ้น มีลง ช่วงนี้อาจกระทบหน่อย แต่เชื่อว่าคะแนนนิยมพรรคจะขึ้นไปอีกครั้ง

