สุทิน มองคดี ‘ทักษิณ-อิ๊งค์’ ไม่มีปัญหา ความสุจริตเป็นเกราะกำบัง ชี้รุ่นเก๋าพท.รู้สึกเฉยๆ

‘สุทิน’ บอกรุ่นเก๋า พท.ไม่หวั่นไหวคดีนายกฯ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงคดี ม.112 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ศาลจะตัดสินในวันที่ 22 ส.ค.ว่า คิดว่าไม่มีปัญหา เพราะความสุจริตจะเป็นเกราะป้องกำบัง
เมื่อถามถึงคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม นายสุทินกล่าวว่า เช่นเดียวกัน ความสุจริตตรงไปตรงมาน่าจะเป็นสิ่งที่ศาลหยิบมาพิจารณา
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีการเตรียมการรับมืออย่างไรไว้บ้าง นายสุทินกล่าวว่า ตอนนี้ไม่ได้มีแผนหนึ่งแผนสองอะไร ว่าไปตามสถานการณ์ โดย ส.ส.ในพรรคก็คุยกันบ้าง แต่ไม่ได้เป็นวาระให้มาประชุมหรืออะไร น้ำเสียงส่วนใหญ่เป็นปกติ แต่มี ส.ส.หน้าใหม่บางคนที่กังวลบ้าง แต่คนรุ่นเก่าที่ผ่านสถานการณ์เข้มข้นมาเยอะๆ รู้สึกเฉยๆ
เมื่อถามว่า ประเมินอายุรัฐบาลอย่างไร นายสุทินกล่าวว่า เป็นสไตล์การเมืองไทย ถามว่าจะครบเทอมหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้ แต่คิดว่าเราก็น่าจะมีโอกาสทำงานให้กับประเทศอีกไม่น้อย จนประชาชนได้เห็นการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น
เมื่อถามถึงคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทย นายสุทินกล่าวว่า คะแนนนิยมของพรรคมีขึ้น มีลง ช่วงนี้อาจกระทบหน่อย แต่เชื่อว่าคะแนนนิยมพรรคจะขึ้นไปอีกครั้ง