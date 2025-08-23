เรียงคนมาเป็นข่าว

|ผู้เขียน
|นิวรอน
⦁…การปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังจากใช้กำลังอาวุธแล้ว ไทยต้องต่อสู้กับเฟคนิวส์ของฝ่ายเขมรทุกวัน กระทั่งต้องเชิญตัวแทนจากชาติต่างๆ มาพิสูจน์ให้เห็น สุดท้ายกองทัพไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ตอกย้ำ “ความจริง” ต้องชนะ “ความเท็จ” ทำความเข้าใจกับโลก ล่าสุดพบหลักฐานสำคัญ เป็นคลิปของฝั่งเขมร เห็นทั้งคนวางทุ่นระเบิด เห็นทั้งทุ่นระเบิด เท่ากับว่าเขมรกระทำขัดต่ออนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดแจ้ง
⦁…ขัดต่ออนุสัญญาออตตาวาเรื่องทุ่นระเบิด เพราะเขมรทั้งมี ทั้งวาง ทั้งไม่ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิด ทำตัวเช่นนี้กลายเป็นภัยต่อชาวโลก ไทยจึงต้องบอกเล่าให้รัฐภาคีรับทราบ เผื่อชาติใดที่เสียเงินให้เขมรไปเก็บกู้ จะได้งดการบริจาค เพราะเอาไปก็ไม่ได้ทำ แถมยังแอบลอบวางทุ่นระเบิดทำร้ายชีวิตคนอื่นเสียอีก
⦁…เกมการต่อสู้กับกัมพูชา ฝ่ายรัฐบาลเห็นทั้ง “ภูมิธรรม เวชยชัย” รักษาราชการแทนนายกฯ ทั้ง “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” รัฐมนตรีต่างประเทศ ทั้ง “พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” รัฐมนตรีช่วยกลาโหม ที่ทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมด้วย ขณะที่กองทัพไทยก็เหน็ดเหนื่อยกัน ไม่ว่าจะเป็น “พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี” ผบ.ทสส. “พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์” ผบ.ทบ. “พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์” ผบ.ทร. “พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล” ผบ.ทอ. เพราะศึกนี้ทุกทัพต่างมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยไทย
⦁…สอบถามกันตรงๆ ว่าทำศึกนอกกับกัมพูชาเหนื่อยไหม คำตอบที่มักได้ยินก็คือ ศึกนอกไม่น่าห่วง ห่วงแต่ศึกในประเทศที่มีคนรู้น้อยแต่พูดมากมักออกมาโจมตี หนักสุด คือพวกปล่อยเฟคนิวส์ถล่มกันเองแบบไม่รับผิดชอบ
⦁…การประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังหนีไม่พ้นปัญหาองค์ประชุม กลายเป็นว่า ส.ส.เข้าประชุมเช้า ตกบ่ายหายตัว รอฝ่ายค้านโวย ประธานสภาจึงสั่งปิดประชุมหนีสภาล่ม เป็นเช่นนี้มา 3-4 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม มิน่าล่ะ สังคมจึงมอง ส.ส.ด้วยสายตาไม่ไว้วางใจ
⦁…คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีมติโยกเงิน 2.6 หมื่นล้านเข้างบกลาง เพื่อใช้เยียวยาผลกระทบจากฤทธิ์ภาษีทรัมป์ และบรรเทาความทุกข์จากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เงินจำนวนดังกล่าวจะใช้ทำอะไรบ้างต้องค้นหากันต่อไป แต่เมื่อโยกเป็นงบกลาง น่าจะเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น เพียงแต่จะใช้ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด ควรบอกกล่าวให้รู้ทั่วกัน
⦁…ขณะนี้สถาบันสงฆ์เผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธา แต่ถ้ายึดตามธรรมถือเป็นเรื่องกรรมที่ต้องชดใช้ เมื่อสงฆ์ไม่ประพฤติแบบสงฆ์ สังคมย่อมไม่ไว้วางใจ แต่ก็ใช่ว่าความศรัทธาจะหดหาย เพราะเมื่อมีดับก็มีเกิด เมื่อมีเกิดก็มีดับ ถ้าสถาบันสงฆ์ปรับตัว ละทิ้งโลภ โกรธ หลงมีกลไกเพิ่มความเชื่อมั่น เช่นใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation นอกจากวัดจะสะดวก การตรวจสอบก็จะง่าย พระก็จะมีเวลาไปปฏิบัติตน ฆราวาสที่มาช่วยก็จะได้มีเครื่องทุ่นแรง ทำไปทำมา ยึดหลักเผยแผ่พระธรรมเป็นหลัก สักพักศรัทธาก็จะกลับคืน
⦁…ตอนนี้แวดวงการเมืองน่าจะเข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้ง เห็นชัดๆคือ การลงพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้ง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” “ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” จาก “กล้าธรรม” ทั้ง “จตุพร บุรุษพัฒน์”ที่ตอนนี้ยังไม่ได้สังกัดพรรค แต่ก็มีกระแสว่าเป็นหนึ่งในแกนนำ “โอกาสใหม่” ขณะที่พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน ต่างก็จัดทัพเตรียมพร้อม เพราะช่วงครึ่งปีหลังกับปีหน้า อะไรๆ ก็อาจจะเกิดได้
พบปะ – พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมี ขรรค์ชัย บุนปาน ปราปต์ บุนปาน และคณะผู้บริหารในเครือ บริษัท มติชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมติชน
ลงนาม – พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี รศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้
มอบรางวัล – วัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “Book on Board ปีที่ 4: เปลี่ยนหนังสือ(ไทย)ที่ชอบ เป็นบอร์ดเกม(ไทย)ที่ใช่” โดยมี นริศ ภูษิตประภา, ณัฐ ฮุนตระกูล, ฉันทะ เจริญอักษร, วัฒนชัย วินิจจะกูล, พีรดนย์ พิมพกรรณ, พีรวิชญ์ โพธิวงศ์, นิวัฒน์ ถุงเงินศิริ รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
ยินดี – แจ็คกี้ เธีย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รัฐวุฒิ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดเคาน์เตอร์ เฮิร์ซ ประเทศไทย ผู้นำการให้บริการรถเช่าและการจองรถเช่าออนไลน์ ณ ทัวร์ริส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โซนเดอะเบย์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้
ช่วยเหลือ – การุณี สุหร่าย กรรมการบริษัทและกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พ.อ.เกรียงศักดิ์ พวงสอน ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดกิจกรรม – พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เปิดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 1 โดยมี สุรเชษฐ์ สุชัยยะ, พ.อ.จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ, น.อ.ธวัชชัย มากพานิช, ผศ.สุรัสวดี บวรพศวัตกิตติ์ ร่วมงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดตัว – จุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ พร้อมทีม เอไอเอ เวลเนส (AIA Wellness) นำทีม “Emo Light Gang” คาแร็กเตอร์สุดน่ารักจาก “ALive Powered by AIA” แอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ในงาน Character Festival ครั้งที่ 1 พร้อมแนะนำฟีเจอร์แอพพ์ที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายและใจได้ง่ายๆ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
รับรางวัล – เจน เฟรเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซิตี้กรุ๊ป เข้ารับรางวัลนักธนาคารแห่งปี 2568 จาก Euromoney Awards for Excellence เวทีประกาศรางวัลที่ทรงอิทธิพลแห่งอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องธนาคารที่มีผลงานยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ณ เดอะ เพนนินซูลา ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเร็วๆ นี้