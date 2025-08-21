ไอซ์ ขออยู่ทีมรมต. ชี้ ปลัดแรงงานทำอะไรอยู่แก่ใจ งง ใช้อำนาจทั้งที่ถูกสั่งย้าย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ภาพ Quoteคำพูดของ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีปลัดบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ยังใช้อำนาจแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงแรงงานเรื่อยมา ทั้งๆที่มีคำสั่งให้ย้ายตำแหน่งแล้ว ซึ่งระบุข้อความว่า
“ไม่จำเป็นต้องเรียกปลัดแรงงานมาเคลียร์ ท่านต้องทราบอยู่แล้วว่า เหมาะสมหรือไม่ ผมเป็นรัฐมนตรีแค่เดือนกว่า ผมยังทราบ แต่ท่านปลัดฯอยู่ในวงราชการมาอย่างยาวนาน ท่านควรจะต้องทราบอยู่แล้ว ฉะนั้น ผมคงไม่กล้าไปสอนท่านในเรื่องนี้”
น.ส.รักชนก กล่าวว่า “ก็แรงอยู่ แต่ยังแรงได้อีก เรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีพูดถูก อยู่ทีมรัฐมนตรี เพราะปลัดแรงงานทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ การเข้ามายุ่งย่ามกับงบประมาณประกันสังคม การแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเร่งรีบเหมาะสมหรือไม่ คนรับราชการทั่วประเทศรู้ดี
ถูกสั่งย้ายแล้ว แต่ยังใช้อำนาจเต็มแบบไม่เกรงใจคำสั่งย้าย ไม่เกรงคำสั่งโปรดเกล้าฯ เป็นพฤติกรรมที่แปลกมาก และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ท่านรีบจัดการอะไรก่อนไปหรือว่าทุกอย่างมันมีมูล?”