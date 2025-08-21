คณาพจน์ ชื่นชม อิ๊งค์ แจงคลิปเสียงฮุนเซน เชื่อมั่น คิดถึงประโยชน์ปชช.เสมอ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรม ระบุข้อความดังนี้
“เป็นอีกหนึ่งวันที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
แต่ในทุกๆวันที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ผมไม่เคยสงสัยในการตัดสินใจของผู้หญิงคนนี้ ที่มีแต่ความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มีเหตุผลที่ดีเสมอ
และในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ ที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผมขอชื่นชม และเชื่อมั่นในทุก ๆ คำพูดของท่านนายกฯ เชื่อในความจริงใจ ความปรารถนาดีที่มีต่อประเทศชาติ เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอย่างแน่นอน
จากทุกคำที่ท่านนายกฯ กล่าวออกมานั้น ผมเชื่อในทุกความตั้งใจจากทุกๆ การทำงานที่เกิดขึ้น ทุกๆ นโยบายที่ท่านนายกฯ ได้ริเริ่ม ก็เป็นเพราะคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเสมอ
ผมหวังว่าความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกหลายๆ คนที่มีความปรารถนาที่ดีต่อท่านนายกรัฐมนตรีเช่นกันครับ”
View this post on Instagram