‘ทักษิณ’ ลุ้นระทึก 10 โมงวันนี้ คดีสัมภาษณ์สื่อเกาหลี ข้อหาหมิ่นสถาบัน-ผิด พ.ร.บ.คอมพ์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลมีนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1860/2567 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะจำเลยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
กรณีนายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 ช่วงตอนหนึ่งถูกมองว่า เนื้อหาเข้าข่ายพาดพิงสถาบัน กระทั่งเกิดการฟ้องร้องในปี 2567 เป็นช่วงที่นายทักษิณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว ก่อนถูกตั้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว
โดยก่อนหน้านี้ศาลนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม และสืบพยานจำเลยในวันที่ 16 กรกฎาคม นำนายธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนักกฎหมายชื่อดัง และตัวของนายทักษิณ ขึ้นเบิกความ การสืบพยานทั้ง 4 นัดเป็นการพิจารณาแบบลับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง และตัวนายทักษิณ เดินทางเข้ามาฟังการสืบพยานด้วยตนเองทุดนัด โดยมีนักการเมืองคนสำคัญและบุคคลในครอบครัวมาให้กำลังใจอีกด้วย
นอกจากนี้ นายทักษิณยังต้องขึ้นฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง “คดีชั้น 14” ในช่วงที่นายทักษิณรับโทษจำคุกรวมระยะเวลา 8 ปี จาก 3 คดี แต่เกิดป่วยกระทันหันระหว่างอยู่ในเรือนจำ ก่อนถูกนำส่งเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจ ชั้น 14 และรักษาตัวอยู่นาน ก่อนออกจาก รพ.ตำรวจ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว โดยกรมราชทัณฑ์พิจารณาเข้าเกณฑ์รับการ “พักการลงโทษ” เป็นกรณีพิเศษ
ขณะที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไต่สวนพยานบุคคล กรณีคำร้องของส.ว. ขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงหรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และฮุน เซน
โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยานนายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มาให้ถ้อยคำ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงกว่า ทั้งนี้ ศาลได้สั่งให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 น.และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในเวลา 15.00 น.