นัดถก RBC บ่าย เขมรมาหลังเที่ยงคืน ตรวจเอกสารก่อน 1 ชม. เข้าโต๊ะเจรจาได้ล่วงเข้าตี 1 

นัดประชุมบ่าย เขมร มาหลังเที่ยงคืน ยังขอเวลากว่า 1 ชั่วโมง ตรวจเอกสารก่อน เข้าโต๊ะเจรจาได้ล่วงเข้าไปตี 1 ของวันใหม่
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงดึกที่ผ่านมา หลังจากที่ฝ่ายไทย รอการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา (RBC) สมัยวิสามัญ ระดับเลขานุการ ตลอดช่วงบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม แต่ทางกัมพูชา ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม ตามเวลานัดหมายคือ 14.00 น. ที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 จนถึงช่วงค่ำ จนเกิดกระแสข่าวการประชุมล่ม
แต่ทางเพจ กองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพบก ยังยืนยันว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา (RBC) สมัยวิสามัญ ระดับเลขานุการยังมีการประชุมอยู่ โดยใช้โทรศัพท์และอีเมล ในการประสานงาน
กระทั่งล่วงเข้าเช้าวันใหม่ พล.ท.ซอ กึมปะ รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ประธานคณะทำงาน และคณะของฝ่ายกัมพูชา ได้เดินทางมาถึงสโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ในเวลา 00.05 น. โดยมี พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ
จากนั้นได้เข้าห้องรับรองเพื่อตรวจเอกสารอย่างละเอียดทีละแผ่นอีกครั้ง เนื่องจากกัมพูชา นำเอกสารมาผิดชุด ทำให้ต้องใช้เวลาอีกกว่า 1 ชั่วโมงในการตรวจเอกสาร
จากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายสามารถเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อขึ้นโต๊ะเจรจาได้ในเวลา 01.15 น. อย่างไรก็ตามสำหรับรายละเอียดและข้อตกลง ยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
ส่วนการประชุม RBC ชุดใหญ่จะมีการประชุมกันในเวลา 09.00 น. วันนี้ (22 สิงหาคม) ซึ่งตามกำหนด จะมีพล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาค 1 เป็นประธานฝ่ายไทยและมี พล.อ.ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา