ทักษิณ ถึงศาลแล้ว ตัดสินชี้ชะตาคดี 112 ให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลี สื่อไทย-ต่างชาติ ปักหลักรอ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ก่อนถึงเวลา 10.00 น. ที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อเดือน พ.ค. 2558 นายทักษิณ ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิง ดูหมิ่นสถาบัน ซึ่งนายทักษิณ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
คดีนี้ ศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม และสืบพยานจำเลยในวันที่ 16 กรกฎาคม โดยนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความนายทักษิณ ได้นำพยานเข้าสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ รวม 3 ปาก คือนายทักษิณ นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ และนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทวงยุติธรรมเข้าเบิกความ การสืบพยานทั้ง 4 นัด เป็นการพิจารณาแบบลับ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง และตัวนายทักษิณได้รเดินทางเข้ามาฟังการสืบพยานด้วยตนเองทุดนัด โดยมีนักการเมืองคนสำคัญและบุคคลในครอบครัวมาให้กำลังใจ
ในช่วงเช้าวันนี้ มีตำรวจศาล ตำรวจ สน.พหลโยธิน มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด โดยมีสื่อมวลชนทั้งประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ได้ทำบัตรขออนุญาต มาปักหลักเฝ้ารอบริเวณหน้ามุกศาลฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นโซนที่ทางศาลอาญาจัดให้สื่อมวลประจำการ
เวลา 09.30 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ พร้อมด้วยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความของนายทักษิณ เดินทางมาถึงศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โดยมี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลูกสาว เดินทางมาในวันนี้ด้วย
โดยนายทักษิณ ได้หลบสื่อมวลชน ขึ้นประตูด้างข้าง ก่อนขึ้นไปรอเพื่อรับฟังคำพิพากษา