ด่วน! ทักษิณ รอด ศาลอาญายกฟ้องคดี 112 ปมให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลี

ทักษิณ รอด!! ศาลอาญายกฟ้องคดี 112 ปมให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อเดือน พ.ค. 2558 นายทักษิณ ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิง ดูหมิ่นสถาบัน ซึ่งนายทักษิณ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ในช่วงเช้าวันนี้ มีตำรวจศาล ตำรวจ สน.พหลโยธิน มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด โดยมีสื่อมวลชนทั้งประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ได้ทำบัตรขออนุญาต มาปักหลักเฝ้ารอบริเวณหน้ามุกศาลฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นโซนที่ทางศาลอาญาจัดให้สื่อมวลประจำการ
เวลา 09.30 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ พร้อมด้วยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความของนายทักษิณ เดินทางมาถึงศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โดยมี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลูกสาว เดินทางมาในวันนี้ด้วย
เมื่อเวลา 10.40 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลยกฟ้องคดี ม.112