ภูมิธรรม ไม่ทน ส่งทนายแจ้งความ ‘หมอวรงค์’ ปราศรัยหมิ่นฯ ที่อนุสาวรีย์ชัย

ภูมิธรรม ส่งทนายแจ้งความเอาผิด หมอวรงค์ ปราศรัยหมิ่นประมาทที่ อนุสาวรีย์ชัย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่ สน.พญาไท นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจให้นายธงชัย พรเศรษฐ์ และนายกณวรรธน์ อรัญ ทนายความ เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ พ.ต.อ.ธนพล กลิ่นเกษร ผกก.สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีกับนายวรงค์ เดชกิจวิกรม ในข้อหา ฐานความหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
นายธงชัย เปิดเผยว่า จากกรณีการชุมนุมของรวมพลังแผ่นดิน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม ปราศรัยโดยมีข้อความให้ร้าย ตั้งในเรื่องส่วนตัวและปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ทำให้นายภูมิธรรม เวชยชัย ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและเกลียดชัง โดยการปราศรัยได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นายภูมิธรรมจึงได้มอบอำนาจให้ทนายความมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยหลังจากนี้ทางทีมทนายความจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งให้กับพนักงานสอบสวนว่า ว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์บ้าง เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน
นายธงชัย กล่าวต่อว่า โดยการวิจารณ์เป็นเรื่องปกติในทางการเมือง แต่ถ้าเลยเถิดถึงขั้น ทำให้เสียหายไม่ว่าใครก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง คดีนี้ ต้องแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นการหมิ่นประมาทส่วนตัว ส่วนที่สองเป็นเรื่องของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคดีอาญาเป็นความผิดต่อรัฐซึ่งเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินคดีถึงแม้จะมีการขอโทษกันแล้วก็ไม่สามารถยอมความได้
