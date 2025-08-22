เริ่มแล้ว ถก RBC ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 รอผล กัมพูชา ตอบรับ 3 ข้อ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 (มทบ.19) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เริ่มแล้วสำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ในระดับแม่ทัพ ฝั่งกองทัพภาคที่ 1 ฝ่ายไทยนำโดย พลโทอมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ขณะที่ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พลเอกแอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 โดยจะใช้เวลาการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงต้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ ก่อนเชิญออกเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม
ทั้งนี้รายงานข่าวยืนยันว่า ในวงประชุมวันนี้ จะเป็นการหารือ 13 + 3 ข้อตกลง คือ 13 ข้อจากเดิม GBC เพื่อนำสู่การปฏิบัติ และข้อเสนอใหม่ของฝ่ายไทย 3 ข้อ ซึ่ง 2 ข้อแรก เป็นจุดยืนที่ไทยเสนอต่อ GBC มาแล้ว คือ 1.ให้ 2 ฝ่ายเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน 2.ร่วมปราบสแกมเมอร์ และ 3.เป็นข้อเสนอใหม่ จากปัญหาชุมชน ที่รุกล้ำพื้นที่จ.สระแก้ว จึงเสนอจัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องร่วมกัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทบ.ไฟเขียว ติดอาร์มธงชาติไทยได้ บนเครื่องแบบฝึก-เครื่องแบบสนาม จนกว่าชายแดนจะปกติ
- เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันที่ 21 สิงหาคม 2568
- เปิดเหตุผล ศาลยกฟ้อง ทักษิณ คดีม.112 ชี้พยานโจทก์ เคยร่วมม็อบการเมือง อาจมีอคติ
- กมธ.สันติสุข ยันไม่ลดเงื่อนไข นิรโทษ 112 เปิดข้อเสนอ 5 แนวทาง ไม่เอาโทษเยาวชนต่ำกว่า 18